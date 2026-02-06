"حزب الله" أدان التفجير الإرهابي في مسجد خديجة الكبرى في إسلام أباد

صدر عن البيان التالي، عن تفجير في باكستان: ‏

يدين حزب الله بشدة التفجير الإرهابي الذي نفذته أيادي الإرهاب التكفيري في مسجد ‏خديجة الكبرى في العاصمة الباكستانية ‏إسلام أباد بالتزامن مع إقامة وراح ‏ضحيّته عشرات وعدد كبير من الجرحى.‏



إن هذا الاعتداء الغادر يؤكد مجددّا أن هذا الفكر التكفيري الضال الذي يجمع عصابات من ‏القتلة المتعطشين للدماء ويكفّر كل ‏من يخالفهم رأيًا وفكرًا، ما زال أداةً خطرة تُحرّكها كلما ‏أرادت قوى الاستكبار وأباطرة هذا العالم لبث الفتنة والفساد وتمزيق ‏الدول والمجتمعات ‏وتقويض الأمن والاستقرار فيها. ‏



ويؤكد حزب الله أن هذا الفكر الإرهابي لا يستهدف فئة دون أخرى، بل يطال كل من يقف ‏مع الحق في وجه الباطل مهما كان ‏دينه أو جنسه أو عرقه، الأمر الذي يستدعي تعاونًا كامًلا ‏من كل والإسلامية على جميع الصعد الأمنية ‏والفكرية والتوعوية والثقافية ‏والدينية، لاجتثاث هذا الفكر الإجرامي ولفظ هؤلاء القتلة والمجرمين من مجتمعاتنا وبلداننا.‏



ويتقدم حزب الله من ‏عوائل الشهداء بأحر التعازي، ويسأل الله تعالى للشهداء وللجرحى الشفاء العاجل ‏وللشعب ‏ الأمن والسلام.‏