Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الخطيب استنكر الهجوم الانتحاري على مسجد في إسلام أباد

Lebanon 24
06-02-2026 | 10:21
الخطيب استنكر الهجوم الانتحاري على مسجد في إسلام أباد
الخطيب استنكر الهجوم الانتحاري على مسجد في إسلام أباد photos 0
استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، "بشدة الهجوم الانتحاري على مسجد في إسلام أباد، الذي أزهق حياة عشرات المؤمنين الأبرياء في بيت من بيوت الله، حيث ارتكب مجرم مجزرة يندى لها جبين الانسانية، تهدف إلى إدخال باكستان في أتون الفتنة المذهبية وتتماهى مع  الهجمة الاستعمارية الجديدة على بلادنا وشعوبنا الإسلامية".

وطالب "السلطات الباكستانية بتكثيف جهودها لكشف المخططين والمحرضين ومعاقبتهم بشدة ليكونوا عبرة لغيرهم، واتخاذ إجراءات مشددة تحول دون ارتكاب مجازر أخرى". 

وأكد أن "هذه المجزرة وأمثالها أعمال إرهابية تنافي تعاليم الأديان، لا سيما الإسلام فهو بريء من كل عدوان وإجرام".

وختم: "نحن إذ نحتسب الضحايا شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فإننا نتقدم بأحر التعازي من الشعب والحكومة الباكستانية وذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل".
