الخطيب استنكر الهجوم الانتحاري على مسجد في إسلام أباد

استنكر العلامة الشيخ في بيان، "بشدة الهجوم الانتحاري على في إسلام أباد، الذي أزهق حياة عشرات المؤمنين الأبرياء في بيت من بيوت الله، حيث ارتكب مجرم مجزرة يندى لها جبين الانسانية، تهدف إلى إدخال باكستان في أتون الفتنة المذهبية وتتماهى مع الهجمة الاستعمارية الجديدة على بلادنا وشعوبنا الإسلامية".



وطالب "السلطات الباكستانية بتكثيف جهودها لكشف المخططين والمحرضين ومعاقبتهم بشدة ليكونوا عبرة لغيرهم، واتخاذ إجراءات مشددة تحول دون ارتكاب مجازر أخرى".



وأكد أن "هذه المجزرة وأمثالها أعمال إرهابية تنافي تعاليم الأديان، لا سيما فهو بريء من كل عدوان وإجرام".



وختم: "نحن إذ نحتسب الضحايا أحياء عند ربهم يرزقون، فإننا نتقدم بأحر التعازي من الشعب والحكومة الباكستانية وذوي ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

