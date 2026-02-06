تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
لبنان
بارو: الهدف في لبنان هو الوصول إلى دولة قوية تتمتع بالسيادة والسيطرة على السلاح
Lebanon 24
06-02-2026
|
12:31
photos
عقد وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-نويل بارو، مؤتمرًا صحافيا مساء اليوم، في قصر الصنوبر، تحدث فيه عن زيارته
لبنان
، وأكد خلاله دعم فرنسا المستمر للبنان في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، مع التركيز على تنفيذ القرارات الدولية ودعم الجيش اللبناني.
وقال: "إن لبنان في قلبي منذ زيارتي الأولى للبنان في أيلول 2024 خلال تعرض لبنان للحرب وسقوط الألاف من القتلى وعشرات ألاف من الجرحى وأكثر من مليون نازح. وحيث كان لبنان أيضا يواجه أزمة مؤسساتية، وبفضل وقف إطلاق النار وأيضا الجهود التي دعمناها لاستعاد لبنان تاريخه، وعمل القادة اللبنانيون من أجل السيادة
اللبنانية
واستعادة العافية والازدهار وأن تتمكن الدولة من حصر السلاح واستعادة سيادتها".
وأعلن: "نحن نحيي كل التقدم الذي أنجزته السلطات اللبنانية ولكن نبقى واعين لحجم الأعمال التي يجب أن نقوم بها".
أضاف: "التقيت اليوم الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ونظيري
وزير الخارجية
يوسف رجي. وسأجتمع غدا بقائد الجيش الجنرال رودولف هيكل، لدى عودته من واشنطن. ونقلت إليهم جميعا الرسالة نفسا: إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان لكي تطبق كل القرارات ولتدعمه بكل القرارات الشجاعة. ونحن بالتأكيد نتابع وقف إطلاق النار ومسألة حصرية السلاح، ونستمر في المضي قدما بإصرار على رغم التوترات الإقليمية والصعوبات الداخلية. وفي هذا الإطار لدينا ثلاث أولويات: الأولى هي الأمن، وفرنسا ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي اتخذ في شهر تشرين الثاني 2024، وقد أتى نتيجة لجهود أميركية - فرنسية، واشترط أن تنسحب
إسرائيل
من الأراضي اللبنانية وأن يتم حماية المدنيين، وقد بدأت المفاوضات بين اللبنانيين والإسرائيليين ضمن آلية الميكانيزم اللبناني -
الإسرائيلي
للعمل من أجل وقف إطلاق النار. وهذه خطوة مهمة وصولا إلى السلام".
أضاف: "يفترض ذلك أن تقوم كل السلطات اللبنانية بالعمل على السيطرة على الأسلحة، وقد تم إنجاز خطوات مهمة من الجيش اللبناني في الأسابيع الأخيرة، على رغم كل الصعوبات. ولكن الوضع يبقى هشا. وإن رسالتنا في هذا الإطار واضحة، ويجب تعزيز ما تم إنجازه والمضي قدما. كما ويجب ان يحمي الجيش اللبناني المناطق التي انتشر فيها وأن ننتقل إلى المرحلة الثانية أبعد من المنطقة الجنوبية من الليطاني".
وتابع: "الأولوية الثانية هي القيادة، وستكون فرنسا على الموعد لتجنيد كل المجتمع الدولي لكي يستمر في دعم تعزيز السلطات اللبنانية، عبر دعم الجيش اللبناني بحيث سنستقبل في الخامس من آذار مؤتمر سيرأسه الرئيس ماكرون والرئيس
عون.
ونأمل في أن نحصل على التزامات حقيقية وقوية ومفيدة لكي تستجيب لاحتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في شكل خاص لتطبيق خطة حصر الأسلحة استعدادا لمغادرة اليونيفيل، وبالتأكيد هذا سيتم عبر التدريب الأجهزة الدعم التقني وأيضا القدرات لتأمين حماية مناطق معينة ومكافحة التهريب، وهذا استجابة لأهداف الجيش اللبناني. ونحن نعمل بالتنسيق مع المملكة العربية
السعودية
وأميركا وقطر ومصر الذين سينظمون هذا المؤتمر وهذه القمة إلى جانبنا مع خطوات هادفة بالتعاون مع السلطات اللبنانية. وسيتم عقد اجتماع في المنطقة في الأيام المقبلة مع أصدقاء لبنان ودول الجوار، لإعداد الدعم الذي سيتم تقديمه في الخامس من آذار، ومبعوث الرئيس الفرنسي سيستمر أيضا في جهوده في هذا الإطار".
وقال إن "الأولوية الثالثة هي إعادة البناء والاستعادة العافية، ويجب أن يعمل لبنان لاستعادة ثقة المواطنين والمؤسسات والانتشار أيضا والمودعين. وبالتأكيد يعتمد على الوضع الأمني، وأيضا على الوضوح في الخطوات الاقتصادية والمالية التي يجب أن تعمل عليها السلطات اللبنانية لتقوية البلاد. وإن فرنسا مستعدة للدعم عندما يحين الوقت لتحفيز الدولي لإعادة البناء والثقة في لبنان وستعقد مؤتمرا خاصا في هذا الموضوع ولكن ذلك يفترض أن تستمر الإصلاحات وأن يتم تطبيق كل هذه القرارات".
وأشار الوزير بارو الى قانون السرية المصرفية والإصلاحات التي تم إقرارها.
وقال: "يجب بالتأكيد عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. وأما في ما يتعلق بقانون توزيع الخسائر فإن خسائر النظام المالي اللبناني يجعل أن كل قانون يتم إقراره يستلزم تضحيات وخيارات صعبة. ولكن هذه هي الطريقة الصعبة الوحيدة التي تسمح بوضع حد وإقفال الباب على هذه الأزمة الاقتصادية ويفترض ذلك مسؤولية من الطبقة السياسية اللبنانية".
وقال إن "طريق من الأمل انفتح للبنان ولكن يجب إعادة بناء الثقة لديكم نافذة من الفرص فريدة يجب أن تنتهزوها، وإن بعض اللاعبين وأصحاب المصلحة يستمرون في رفض ورد القرارات التي تصدرها السلطات القانونية والشرعية ولكن هذا يضع لبنان أمام اليأس والدمار، نحن نطلب منهم العودة إلى العقلانية، ويجب أن يستفيد الكل مما يحصل وإن الشعب اللبناني يشعر بالتعب والإرهاق ويريد أن يعيد بناء بلاده بسلام".
واعتبر ان ما يحصل من تصاعد بين إيران وأميركا يجب أن لا يأخذ لبنان مثلما حصل مع غزة".
وأعلن أن "للطائفة الشيعية مكانة كبيرة في البلد على الساحة الاقتصادية والسياسية، ضمن بلد يحمي كل الطوائف. ولا يمكن استثناء أي منها لن يكون للبنان الوسيلة للإنقاذ من خلال تعارض وتناقض هذه الطوائف. وسيكون من الخطر أيضا الاستسلام الى التطورات الإقليمية لمحاولة حل الأزمات اللبنانية من خلال الاعتماد أو وضع شرط انتهاء النظام الإيراني أو
سوريا
نعم المنطقة تتحرك وسوريا والعراق يتم إعادة بنائهما، وما يحصل في دول العربية وإيران أمام تحولات كبيرة. ولكن في شكل خاص على لبنان أن يتجنب أن يبقى مرتبطا بما يحصل مع هذه الدول ويجب أن يتحرر. وأن الأزمات التي دفعتني إلى الوصول والمجيء الى
الشرق الأوسط
تذكرنا بهذه القوة الفريدة للنمو للنموذج اللبناني".
وقال: "عندما نرى ما يحصل في إيران التي تحاول بعنف شديد أن تضغط وتقمع المظاهرات نقدر الحريات اللبنانية، عندما نجد مواجهات طائفية تهدد استقرار سوريا للمرة الثالثة في عام الواحد نقدر قيمة هذه التعددية اللبنانية، نعم إن فرنسا تؤمن بقوة بضرورة وجود لبنان والحفاظ على هذا الاستثناء الفريد، هذا البلد الذي كما قال الرئيس الفرنسي ماكرون، يبقى أهم وأعظم من نفسه لأنه توجد فيه حضارة كبيرة، وهذه الحضارة يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا لحمايتها الى جانب لبنان واللبنانييين".
وردا على سؤال قال: "أنا اليوم في
بيروت
مع السلطات اللبنانية، ومن المهم لكي يكون مؤتمر فرنسا ناجحا، أن نتعهد هذا الدعم مع السلطات اللبنانية، بالتأكيد في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من نزع السلاح، وأيضاً أن يتم بدء المرحلة الثانية. إن الاحتياجات العملانية للجيش اللبناني سيتم تفصيلها عرضها في اجتماع سيعقد في الأيام المقبلة في منطقة لوضع النقاط حول هذه المسائل، ووضع الاحتياجات العملانية، والوسائل المالية التي يمكن أن تقدمها هذه الدول لدعم لبنان".
وكما ذكرت أيضاً علينا أن نتوقع انسحاب قوات اليونيفيل التي سيبدأ في نهاية العام 2026 وسيستمر حتى نهاية العام 2027. ويجب تعزيز الجيش اللبناني لنتمكن من بناء المستقبل بعد انسحاب اليونيفيل، وأيضاً بحسب توجهات السلطات اللبنانية والرئيس عون حيث سنقوم ببناء وإعداد حل استناداً للأمم المتحدة ونجمع فيها كل الشركاء والدول المستعدين للاستجابة لدعم لبنان".
وردا على سؤال قال: "إن التوتر العسكري في المنطقة هو خطر يجب أن نتجنبه بكل الوسائل وهو ليس من مصلحة دول المنطقة، وليس من مصلحة فرنسا. وعندما اقترحت
الولايات المتحدة
المفاوضات قمنا بدعوة إيران لانتهاز هذه الفرصة، وأن تستعد لاتخاذ أيضاً تنازلات مهمة، وأن تعدل في شكل جذري بموقفها، من خلال وقف إطلاق ووقف أي قمع للشعب الإيراني وتحرير السجون ووقف الإعدامات وتحرير أدوات التواصل والإنترنت وإعادة للشعب الإيراني مفاتيح مستقبله".
وتابع: "بالتأكيد على إيران ان تتنازل عن رغبتها أن تكون سلطة قوية في الموضوع الـنووي، وأن تتوقف من دعمها لمجموعات إرهابية في المنطقة مما يشكل تهديداً لدول الشرق الأوسط كما لدول أوروبية".
وأوضح: "أما في ما يتعلق بالآلية، فلبنان يجب ان يتلافى اي توتر خارجي من أي مصدر أتى، وعلى المجموعات التي تدعمها إيران أن تمارس أكبر إمكان لضبط النفس لعدم تصعيد أو الوصول إلى وضع سيشعل المنطقة ويجعلها عرضة لـزعزعة كبيرة. وأما في ما يتعلق بالآلية، فنحن في قلب هذا الاتفاق الذي سهلنا حصوله مع الولايات المتحدة، وسمح بضمان وتأمين حماية لبنان من العودة إلى الحرب، ضمن هذا التوتر والتصعيد الشديد الذي شهدناه في نهاية صيف 2024، والذي وضع لبنان في الخطر. وإن فرنسا ضمن هذه الآلية، ويعمل الجنود فرنسيون إلى جانب الجنود
الأميركيين
لتثبيت شروط وخطوات تنفيذ وقف إطلاق النار. وسنتابع مع شركائنا الأميركيين اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمرافقة السلطات اللبنانية في السيطرة على السلاح وإعادة البناء الاقتصادية وتهدئة العلاقات مع الجيران المباشرين للبنان".
وقال ردا على سؤال إن فرنسا حيت الخطة التي صدرت، وعرضت في شكل شجاع من السلطات اللبنانية في شهر آب، ومن خلال وجود الـ 700 جندي فرنسي يعملون ضمن قوات اليونيفيل، تساهم فرنسا في شكل مباشر في التطور والتقدم الذي أنجز في موضوع نزع السلاح، وهي خطة أساسية في الأفق اللبناني. وبالتأكيد الهدف هو الوصول إلى دولة قوية تتمتع بالسيادة والسيطرة على السلاح، وتستطيع أن تحمي كل مكونات الشعب اللبناني، وأن تعيش بسلام مع جيرانها".
