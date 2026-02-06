إطلاق نار تحذيري.. مخاوف من انهيار مبنى جديد في طرابلس

سُجل، مساء اليوم الجمعة، إطلاق رصاص تحذيري في - ، وذلك لدعوة الأهالي إلى إخلاء مبنى قيل إنه مُهدّد بالسقوط.



وذكرت المعلومات أن المبنى يقع مقابل المبنى الذي كان سقط سابقاً في المحلة نفسها، ما زاد من مخاوف الإنهيار.





إلى ذلك، طُلب من السكان والمارّة الابتعاد عن الموقع حفاظاً على السلامة العامة.