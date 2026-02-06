تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

لا موفد إلى واشنطن.. ما يُتداول غير دقيق

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
06-02-2026 | 14:00
لا موفد إلى واشنطن.. ما يُتداول غير دقيق
تم في الساعات الماضية  تناقل معلومات إعلامية وسياسية تفيد بأنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون أرسل موفداً خاصاً إلى الولايات المتحدة الاميركية لبحث ملفات سياسية وأمنية حسّاسة، تحضيراً لزيارة سيقوم بها الى واشنطن.
 
 
إلا أنّ مصادر مطّلعة أكدت لـ"لبنان24" أنّ كل ما يتم تداوله في هذا الإطار غير صحيح وبالتالي لا زيارة لعون الى واشنطن في المدى القريب. 
 

وبحسب هذه المصادر، فإنّ "لا قرار بإيفاد أي شخصية رسمية أو سياسية إلى الولايات المتحدة، لا بشكل علني ولا عبر قنوات خلفية"، معتبرة أنّ "ما يجري تداوله يفتقر إلى الدقّة ويأتي في سياق اجتهادات وتحليلات لا تستند إلى معطيات فعلية".
 

وتشير المصادر إلى أنّ "قنوات التواصل الدبلوماسي القائمة تُدار وفق الأطر المعتمدة والطبيعية، من دون أي خطوات استثنائية أو مبادرات أخرى في المرحلة الراهنة، خلافاً لما حاول البعض الإيحاء به".
 

ولفتت المصادر نفسها إلى أنّ "بث هذا النوع من الأخبار يندرج في إطار الاستثمار السياسي أو محاولة ربط الداخل اللبناني بحراك خارجي غير موجود أساساً، في وقت لم يطرأ فيه أي تبدّل على آلية إدارة العلاقات مع واشنطن".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

