حادثة تهزّ برج البراجنة.. محاولة قتل تحصل داخل منزل!

شهدت – قرب محطة الأمانة حادثة اعتداء خطيرة، حيث أقدم "ط.ب." وابنه "ف.ب" على اقتحام منزل شقيقة طليقة الأول، والاعتداء عليها بواسطة سكاكين، في محاولة لإجبارها على مكان وجود أموال ومجوهرات.



وخلال الاعتداء، حاولت الطفلة تيا (10 سنوات) التدخل للدفاع عن والدتها، ما أدى إلى إصابتها بطعنة في كتفها.





وأفادت المعلومات بأنّ المعتديَين من الجنسية ، وقد فرا من المكان بعد تنفيذ الاعتداء، فيما تشير معطيات أولية إلى أنّهما يتواجدان في منطقة .





وعلى الأثر، جرى نقل السيدة اعتماد وابنتها إلى لتلقي العلاج، فيما باشرت تحقيقاتها وتعمل على ملاحقة المشتبه بهما تمهيداً لتوقيفهما.