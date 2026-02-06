اعتصامات في البقاع لأهالي السجناء.. ومطالبات بـالعفو العام

نفذ المئات من أهالي السجناء في اعتصاماً أمام ، بحضور ومخاتير البلدة، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين منذ سنوات دون محاكمة.

وخلال الاعتصام، رفع المحتجون شعارات تطالب بإقرار العفو العام والشامل، معتبرين أن استمرار توقيف أبنائهم من دون محاكمة، يُمثل ظلماً كبيراً.

وفي - ، قطع مواطنون عند مدخل الجنوبي عند دوار الجبلي، مطالبين بالعفو العام تزامناً مع توقيع اتفاقية بين وسوريا تقضي بتسليم سجناء سوريين إلى بلادهم.