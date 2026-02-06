تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اعتصامات في البقاع لأهالي السجناء.. ومطالبات بـ"العفو العام"

Lebanon 24
06-02-2026 | 14:09
اعتصامات في البقاع لأهالي السجناء.. ومطالبات بـالعفو العام
نفذ المئات من أهالي السجناء في عرسال اعتصاماً أمام مبنى البلدية، بحضور أعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين منذ سنوات دون محاكمة.
 
 
وخلال الاعتصام، رفع المحتجون شعارات تطالب بإقرار العفو العام والشامل، معتبرين أن استمرار توقيف أبنائهم من دون محاكمة، يُمثل ظلماً كبيراً.
 
 
وفي بعلبك - الهرمل، قطع مواطنون الطريق الدولي عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي عند دوار الجبلي، مطالبين بالعفو العام تزامناً مع توقيع اتفاقية بين لبنان وسوريا تقضي بتسليم سجناء سوريين إلى بلادهم.
 
 
وطالب المعتصمون الرؤساء الـ3 بإصدار عفو عام يشمل الجميع لبنانيين وسوريين، ملوحين بالتصعيد في حال لم يجرِ إقرار قانون عادل يشمل الجميع بعد الإفراج عن 300 سوري من المحكومين.
 
 
 
 
 
 

