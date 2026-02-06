معلومات جديدة عن "اتفاقية السجناء" بين لبنان وسوريا.. ماذا كشفت؟

نقلت قناة "العربية" عن قولها، اليوم الجمعة، إنَّ مُهتم بتسليم أي شخص يشكل تهديداً لسوريا.



وذكرت الوزارة أن " تسلمت قائمة بـ300 سجين سيتم إعادتهم من لبنان"، مشيرة إلى أن "اتفاق تبادل السجناء مع لبنان هو خطوة لتعزيز العلاقات".



وأوضحت الخارجية أنَّ "دمشق ستُطالب بتسريع مُحاكمة الموقوفين السوريين لإعادتهم"، موضحة أن "الاتفاق لا يشمل المحكومين بأكثر من 10 سنوات".

