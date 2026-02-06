اتصالات مشبوهة يتلقاها لبنانيون.. خطر تقني وراءها؟

فوجئ مواطنون مؤخراً بتلقي اتصالات مشبوهة على هواتفهم من أرقام تحملُ رموزاً من دول أفريقية وعربية.



وذكرت المعلومات أن تلك الاتصالات تكررت في الآونة الأخيرة، وكل اتصال لا يستمر سوى ثانيتين من الوقت، إذ ينقطع بسرعة فور رنين الهاتف.





المسألة هذه تكرّرت في الآونة الأخيرة، فيما يكمنُ خطر كبير وراء هذه الاتصالات المشبوهة، خصوصاً أنها قد تُعرّض الهواتف لمخاطر تقنيّة، بحسب ما أفاد خبراء في قطاع الاتصالات، طلبوا التنبه بشدة إلى هذا الأمر وعدم معاودة الاتصال على الأرقام الخارجية المشبوهة.