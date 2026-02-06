من سوريا.. رسالة شكر رسمية إلى الدولة اللبنانية

توجه أسعد حسن الشيباني، بالشكر إلى الحكومة والرئيس جوزاف عون، على "التعاون المثمر في ملف السجناء السوريين وإبرام الاتفاقية اليوم"، وفق ما أوردت " السورية" (سانا).





واعتبر أن "هذه الخطوة محطة تاريخية لإنهاء هذا الملف المؤرق لشعبنا، ومنطلقاً لعلاقات استراتيجية متينة تخدم مصالح البلدين الشقيقين".





كذلك، ثمن عالياً "جهود ، ودولة قطر، والجمهورية على دعمهم الكبير".





أيضاً، قدّر الشيباني "جهود وزير العدل مظهر الويس، وفرق وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز الاستخبارات، على تفانيهم في إنجاح هذا الملف الإنساني".

Advertisement