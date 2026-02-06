مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"







انتهت اليوم جولة من المفاوضات غير المباشرة بين ايران والولايات المتحدة في العتصمة العمانية وسط تقييمات ايجيابية تشير الى احتمال اسئناف المباحثات في وقا لاحق.







الايراني عباس عراقجي لوح ببداية ايجابية للمفاوضات، وتفاهم مع على استمراريتهان وقالت وسائل اعلامية رسمية ايرانية إن الوفدين تبادلا الملاحطات والآراء بواطة وزير الخارجية العماني بدر بو سعيدي في محاةلات في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، وكان على طاولة المفاوضات جدول اعمال محدد، يرتكز في اساسه على البرنامج النووي الايراني ورفع العقويات عن طهران من دون الدخول في ملفات اخرى وصفها كبار المسوؤلين الايرانيينبالخطوط الحمر.







وقبل الدخول الى ميدان المفاوضات استبق وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي اللقاء قال :"ايران تدخل الدبلوماسية بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة للعام الماضي.







وعلى هامش المحادثات كرر عراقجي لنظيره العماني بدر بو سعيدي ان نهج بلاده هو متابعة العملية الديبلواسية للوصول الى مصالحها القومية، مؤكدا ان طهران مستعدة للدفاع عن سيادتها ضد اي عدوان، هفل ستنجح الديبلوماسية في تجاوز منطق التصعيد؟







داخليا، يتقدم الاستحقاق الانتخابي النيابي على ما عداه من اهتمامات، حيث حشم رئيس مجلس النواب نبيه بري الجدل القائم حول مصير الانتخابات النيابية، مؤكدا انها ستجري في موعدها خلال ايار المقبل وبموجب القانون النافذ.







واذ اكد الرئيس بري انه لن يدعو الى اي جلسة لتعديل القانون, جزم بأن لا عودة الى العرض الذي قدمه سابقا والذي يقضي بإلغاء المقاعد الستى في الخارج مقابل اقتراع الاغتراب في الداخل, ومواقف عل تأجيل تقني محدود افساحا في المجال امام ذلك.







واليوم السادس من شباط 2026، اثنان واربعون عاما نرورا على انتفاضة اطلقها رئيس حركة امل نبيه بري فغيرت وجه الصراع مع العدو الاسرائيلي واسقط اتفاق السابع من ايار اتفاق الذل، واكدت حق بالمقاومة وتحرير ارضه.







مقدمة الـ"أم تي في"







الوضع المحلي والاقليمي محكوم بانتظارين: عودة قائد الجيش لرصد ما حققته زيارته واشنطن، وبلورة نتائج المفاوضات الايرانية - الاميركية في سلطنة عمان. بالنسبة الى زيارة العماد رودولف هيكل الى اميركا قيل الكثير، وخصوصا بعد ما حصل بين قائد الجيش والسيناتور ليندسي غراهام.







وقد وصل الامر بالبعض الى اعتبار ان الزيارة فشلت، لكن الحقيقة غير ذلك. فالزيارة ذات شقين: عسكري وسياسي. في الشق العسكري ابدى الجانب الرسمي تأييدا واضحا للجيش، مثمنا دوره ومعتبرا انه حقق انجازا في جنوب الليطاني.







وعلى هذا الاساس فان العماد هيكل تمكن من الحصول على دعم للمؤسسة العسكرية يراوح بين 200 و300 مليون دولار.







وقد تأكد من خلال اللقاءات التي عقدها قائد الجيش في معظم دوائر القرار في واشنطن ان الادارة الاميركية لا تزال تراهن على الجيش وتعتبره من المؤسسات القليلة في البلد التي يمكن الاعتماد عليها لاستعادة السيادة .







وعليه، فانه لا يمكن فهم ما حصل بين هيكل وغراهام الا كرسالة سياسية الى السلطات في لبنان فحواها ان عليها ان تحزم امرها اكثر، وان تعجل في استكمال عملية حصر السلاح وفق جدول زمني واضح ومحدد ، يشمل كامل الاراضي اللبنانية.







اقليميا، الجولة الاولى من المفاوضات بين واشنطن وطهران انتهت، وقد تم الاتفاق على عقد جولة اخرى في الايام المقبلة. اللافت ان الطرفين لم يحددا موعدا جديدا للاجتماع، فيما عاد الوفدان المفاوضان الى بلديهما عقب اختتام المحادثات، ما يعني ان استئناف المفاوضات لن يكون قريبا.







فكيف يمكن تفسير التأجيل المفتوح وغير المحدد بتاريخ؟ وهل الاجواء الديبلوماسية غير مهيأة تماما للتوصل الى اتفاق ما يعني امكان تقدم الخيارات العسكرية من جديد؟ البداية من وقائع الجولة الاولى من المفاوضات الاميركية- الايرانية.







مقدمة "المنار"







انتهت جولة مسقط من المفاوضات الايرانية الاميركية على أجواء وصفها وزير خارجية الجمهورية الاسلامية بالايجابية ، عباس عراقجي رسم حدود المفاوضات بالقول انها تمحورت حول الملف النووي حصرا، مشيرا الى عناصر هامة يجب أن تتضمنها أي مباحثات: اجواء ايجابية من دون اي توتر أو تهديد. وبالتالي يبدو أن الجانب الاميركي اختبر اليوم نوعا مختلفا من اللقاءات التي يجريها دونالد ترامب أو مبعوثوه حول العالم وخاصة في الشرق الاوسط. فالادارة الاميركية الحالية اعتادت على أن لا تفاوض أحدا، بل تملي اوامرها مغلفة بكذبة محادثات أو مفاوضات أو ما شابه.







فما جرى في احدى قاعات واشنطن كان نموذجا واقعيا لكنه مخز، عن المفاوض الاميركي. السيناتور الأميركي ليندسي غراهام يلتقي بقائد الجيش اللبناني العماد رودولف في اجتماع كان أشبه بالاستجواب. بنبرة حادة، وأسئلة مباشرة يسأل عضو مجلس الشيوخ الاميركي ضيفه. هل تؤمن بأن منظمة إرهابية؟







فجاءه الرد :لا ، ليس في الإطار أو الواقع اللبناني، ليأتي قرار يشبه صاحبه، السيناتور الأميركي ينهي الاجتماع على الفور بحسب ما قال في منشور له على منصة اكس. قرار ليس بغريب على شخص غريب الاطوار، كان برر قصف اليابان بالنووي، ودعا الى محو أجزاء من ايران عن الخريطة. انه رمز للارهابي الاميركي فكرا وممارسة، ولا يختلف عن ارهابي يتسلل الى مركز عبادة ليقتل ويجرح عشرات المصلين في يوم الجمعة كما حصل في العاصمة الباكستانية اسلام اباد اليوم.







التفجير الانتحاري في مسجد السيدة خديجة دانه حزب الله بشدة ، وقال في بيان ان هذا الاعتداء الغادر يؤكد مجددا ان هذا الفكر التكفيري الذي يجمع عصابات من القتلة لا يزال اداة خطرة تحركها قوى الاستكبار واباطرة هذا العالم كلما ارادت تمزيق الدول والمجتمعات.







وأما المجتمع المقاوم فقد أثبت صلابته في اليمن وأنه عصي على التمزيق، الملايين خرجوا في المحافظات دعما لغزة ولبنان وتحت شعار: جاهزون للجولة المقبلة مع العدو.







مقدمة الـ"أو تي في"







الليلة، فلنعد قليلا الى الوراء.







وتحديدا الى مرحلة ما قبل وثيقة التفاهم بين وحزب الله، التي وقعت في كنيسة مار مخايل في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاما، في 6 شباط 2006.



حينها، ومنذ زمن الحرب، كانت بعض ادبيات حزب الله تصف الحالة العونية بالاسرائيلية.







وكانت الحالة العونية بدورها تنظر الى حزب الله على أنه تنظيم مسلح تابع لدولة متطرفة اسلاميا هي ايران، يسلم بالهيمنة ، ويعتبرها عاملا مساعدا للبنان لا احتلالا له...







غير ان المشهد المذكور انقلب بالكامل عام 2005.







فالقوى الدولية التي صمتت لوقت طويل، بدأت تخرج عن صمتها بعد احداث 11 ايلول 2001 في نيويورك التي تلتها حرب افغانستان ثم العراق.







والقوى المحلية التي كانت تخفي اعتراضها على الدور السوري، ولاسيما في الوسطين الدرزي ثم السني، راحت تنضم الى المسيحيين في مطالبتهم بإخراج لبنان من سجن نظام الاسد.







وعلى وقع حملة اقليمية ودولية تدرجت اثر صدور قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان في الكونغرس الاميركي عام 2003 ثم القرار 1559 في مجلس الامن الدولي عام 2004، فاغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، اضطر بشار الاسد لسحب جيشه من لبنان، فتحرر البلد، غير ان المكونات اللبنانية صارت لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل 30 عاما سنة 1975وجها لوجه، واضحى معها لبنان مرة جديدة وجها لوجه امام خطر جديد.







فالانقسام كان عموديا في المنطقة بين الشيعة والسنة بفعل تداعيات حرب العراق ومسألة الهلال الشيعي والصراع السياسي الذي تحول دمويا في اليمن بين طهران والرياض. وشيعة لبنان وسنته مقسومون عموديا بدورهم، على وقع الانقسام الاقليمي الحاد...







طرف مسلح، وطرف كان من السهل ان يؤمن التمويل لاستجرار السلاح والمسلحين.







ولو ظل الاصطفاف قائما يومها بين المسيحيين والسنة والدروز من جهة والشيعة من جهة اخرى، لكانت تجربة عزل الكتائب بصفته الحزب المسيحي الاول في بداية الحرب، تكررت مع حزب الله بوصفه الحزب الشيعي الاول، ولكانت الحرب الجديدة بين اللبنانيين مجرد مسألة وقت.







لكن في 6 شباط 2006 حدث ما لم يكن في الحسبان: فمن كان موصوفا بالحالة الاسرائيلية، ومن شكل حالة ايرانية، التقيا في كنيسة على خط التماس القديم، وبعثا رسالة واضحة الى الجميع: الحرب الاهلية الجديدة في لبنان ممنوعة. اما البحث في مصير السلاح غير المنضوي تحت سلطة الدولة، فليس فقط مسموحا، بل مطلوب وفق اطر مكتوبة محددة في البند العاشر من وثيقة مار مخايل بين التيار الوطني وحزب الله.







فالهدف من السلاح وفق نص الوثيقة هو حماية لبنان وصون استقلاله وسيادته، لا التدخل في شؤون دول اخرى، ولا تنفيذ اجندات اي دولة او محور.







وسلاح حزب الله وفق الوثيقة يجب أن يأتي من ضمن مقاربة تقع بين حدين: اولا، المبررات التي تلقى الإجماع الوطني، وثانيا، تحديد الاسباب الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء تلك المبررات. والاسباب المذكورة محددة بالتالي: تحرير مزارع شبعا والأسرى اللبنانيين وحماية لبنان من الأخطار من خلال استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون، ودائما وفق نص الوثيقة.







وعلى مدى 20 عاما، من سنة 2006 الى سنة 2026، لا يزال مبدأ التحرير وحصر السلاح الذي نصت عليه الوثيقة عرضة لإطلاق نار بمختلف الاسلحة المشروعة وغير المشروعة.



اما الدخان، فنجح احيانا كثيرة في حجب الرؤية عن نجاح التفاهم المذكور في سحب فتيل حرب اهلية كانت محتومة بعد سنة 2005، بفعل تحول التيار، بما ومن يمثل، صلة وصل بين فريقين لبنانيين متناقضين.







وأصل نية التيار في منع الحرب الاهلية بالتفاهم، ترجم في محاولاته اللاحقة الدائمة ضم مكونات اخرى في تفاهم وطني عام، وهو ما حصل عام 2016 مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، بصور مكتوبة او شفهية، وهو ما ترجم حينها بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وما يترجم اليوم في سياسة التيار القائمة على الجمع بين اللبنانيين وسط تحولات اقليمية ودولية قد تكون اخطر على الكيان من تلك التي تهددته عام 2006.







فمطلب حصر السلاح اليوم لا ينبغي ان يقابل بالتهديد بحرب اهلية، تماما كما ان مواجهة فريق داخلي له امتداد خارجي معروف، لا ينبغي ان تتم بتبرير الاحتلال والاعتداء على الوطن. وللمفارقة، فالفريقان المتنازعان اليوم يتشاركان طاولة حكومية واحدة، فيما الفريق الذي يدعو الى الوحدة والتحرير وحصر السلاح في آن معا، خارج السلطة، ويواجه مجددا ومنفردا محاولة العزل والشطب التي قوبل بها عشية تفاهم 2006، اي عشية انفراط عقد التحالف الرباعي الشهير بين 8 و14 آذار.







عشرون عاما على وثيقة مار مخايل: سقط التفاهم السياسي، فعسى ان يصمد تفاهم الحد الادنى بين مختلف مكونات الوطن.







مقدمة الـ"أل بي سي"







المحادثات الأميركية الإيرانية بدأت في عمان، بعدما نقلت من اسطنبول. ما رشح من أجواء، جاء من جانب واحد هو الجانب الإيراني، بلسان وزير الحارجية الذي تحدث عن "بداية جيدة للمفاوضات، وهناك ‍تفاهم على مواصلتها. وسيتم تحديد التنسيق بشأن كيفية المضي قدما في العاصمتين".







وتابع عراقجي قائلا: "إذا استمرت العملية، أعتقد أننا سنتوصل إلى إطار عمل جيد لتفاهمات"، مضيفا أن مسؤولين من الجانبين سيعودون إلى بلديهم لإجراء مشاورات.







المحادثات تمت بالواسطة، عبر الوسيط العماني الذي تسلم مقترحات الجانب الإيراني وسلمها إلى الجانب الأميركي الذي إطلع عليها وسلم رده إلى الوسيط العماني الذي سلمها مجددا إلى .







سيعود الوفدان إلى بلديهما والعودة مجددا إلى عمان لاستئناف المفاوضات.







سيكون الترقب سيد الموقف إلى أن تنعقد الجولة الثانية، وأكثر المترقبين إسرائيل التي تبدو على أهبة الاستعداد، وهي في الأساس لم تكن محبذة لخيار التفاوض، وتعتبر أن خيار الضربة العسكرية هو الأفضل.







بالتوازي، ولمزيد من الضغوط، أعلنت الأميركية فرض عقوبات ‌على 15 كيانا و14 سفينة من أسطول الظل الإيراني، لارتباطها ‍بالتجارة ‌غير المشروعة في نفط ومنتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية المنشأ.







لبنانيا حدثان، الأول طي صفحة الحاج وفيق صفا كرئيس لوحدة التنسيق والإرتباط في حزب الله بعدما قدم استقالته وقبلها الحزب، وفق ما أوردت وكالة رويترز.







والثاني ما حصل بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل والسناتور الأميركي غراهام في لقائهما الخاطف في واشنطن.







البداية من محادثات عمان...





