تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
في جولته الجنوبيّة... سلام زار عيترون وعين ابل ورميش
Lebanon 24
07-02-2026
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال زيارته الى عيترون قال
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
: "عيترون اليوم عنوان وجع كبير، لأن الحرب الأخيرة تركت أثرها على البيوت، وعلى الأرض، وعلى حياة الناس اليومية. وقد جئت إلى هنا لأن الثبات في عيترون ليس شعارًا؛ الثبات هو قرار أناس يريدون العودة والاستمرار رغم الخسارة، وواجب الدولة أن تكون شريكة في هذا القرار عبر خطوات واضحة ومتابعة جدية. اليوم أستمع مباشرة من البلدية ومن الأهالي. أستمع إلى العائلات التي عادت، وإلى همّها الأساسي: عودة الحياة إلى طبيعتها، بخدمات، وبأمان، وبقدرة على العيش.
واضاف: "أستمع أيضًا إلى ملف أساسي يجب أن يُحل عمليًا: صعوبة الوصول إلى الأراضي الزراعية. الأرض هي رزق الناس وهويتهم، وإذا لم يتمكن المزارع من الوصول إلى أرضه، يُحرم لقمة عيشه. وهناك ملف آخر لا يقل أهمية: برك المياه وشبكات
الري
. هناك أراضٍ ومواسم تتوقف على نقطة ماء. وهناك حاجة إلى تأهيل برك، وإصلاح شبكات، ومعالجة أعطال تمنع الموسم من الاستمرار.
وتابع: "أعرف أن شتلة التبغ في عيترون ليست تفصيلًا. التبغ هو اقتصاد عائلات وعمود من أعمدة الاستقرار في القرية. وأكرر أن التعافي لا يتحقق بالحجر وحده، بل يتحقق عندما يستطيع الناس العودة إلى العمل والإنتاج والعيش بكرامة. والمسار الذي أطلقناه اليوم يربط الإغاثة بالإعمار وبالتعافي الاقتصادي".
وختم قائلا: "عيترون، سنعيد بناءها معًا، بيتًا بيتًا، وأملنا أن تعود حقولها لتحتضن شتول التبغ.
وستكون لعيترون مشاريع محددة:
• إعادة تأهيل الطرقات
• إعادة مد شبكات الاتصالات
• إعادة مد شبكة المياه، بما فيها الخزان، والإمدادات، والمضخات، والطاقة الشمسية الخاصة بها
• إعادة بناء متوسطة عيترون
• إعادة بناء مركز
الشؤون الاجتماعية
• إضافةً إلى دعم الخيم الزراعية".
عين ابل
كما زار الرئيس سلام عين ابل وتحدث امام مستقبليه قائلا: " اليوم في عين إبل، جئت لأؤكد معنى بسيطًا وواضحًا: الدولة مسؤولة عن كل قرية جنوبية، وعن جميع الناس بلا تمييز. وأشدد أيضًا على فكرة أساسية في الجنوب كله: التماسك بين القرى على اختلاف انتماءاتها هو حماية للمنطقة بأكملها. ولا يمكن المرور بعين إبل دون أن نُسلّم على روح
الكاردينال
خريش، القامة الوطنية الكبيرة. عين إبل كانت ولا تزال عين الحياة ورمز العيش المشترك".
رميش
ومن عين ابل انتقل الرئيس سلام الى رميش المحطة السابعة في جولته الجنوبية وفي المناسبة قال رئيس الحكومة:
"قد يسأل البعض: لماذا جئت إلى رميش، وهي قرية لم تتضرر مباشرة من الحرب الأخيرة؟ جئت إلى رميش لأنني أعرف أنها لم تعانِ فقط من الحرب الأخيرة. رميش، مثل القرى المحيطة بها — عين إبل، القوزح، ودبل — عانت لسنوات طويلة من غياب الدولة.
تحية الى اهل رميش ولا يمكننا ان نزور رميش دون ان نوجه تحية لابنائها من
الجيش اللبناني
وتحية الى الشهيد فرنسوا الحاج. زيارتي إلى رميش لأقول إن الدولة الجديدة التي نريدها ترى جميع اللبنانيين متساوين في الحقوق والواجبات. دولة لا تفرّق بين ابن يارين وابن صور وابن رميش، ولا بين ابن عين ابل وابن
بيروت
، إن الدولة لا تفرّق بين ابن رميش وابن بيروت.
دعم الزراعة هنا يعني دعم الاستقرار. ومع الزراعة، نريد إعادة نبض الحياة الطبيعية إلى المنطقة: حياة إنتاجية، وسياحية، وتجارية.
ثباتكم هو الأولوية. الدولة إلى جانبكم لتبقوا في أرضكم… لتبقوا في أرضكم.
رميش تستحق الكثير، لكن في المرحلة الأولى سنخصص:
• تأهيل مركز الشؤون الاجتماعية
• تأهيل شبكة الكهرباء
• دعم الخيم الزراعية"
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تجدد القصف المدفعي بقذائف الهاون عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية
Lebanon 24
"لبنان 24": تجدد القصف المدفعي بقذائف الهاون عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية
07/02/2026 23:35:06
07/02/2026 23:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الرئيس سلام إلى صور مستهلاً جولته في الجنوب
Lebanon 24
وصول الرئيس سلام إلى صور مستهلاً جولته في الجنوب
07/02/2026 23:35:06
07/02/2026 23:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام أنهى جولته في طرابلس وغادر من دون الإدلاء بتصريح
Lebanon 24
سلام أنهى جولته في طرابلس وغادر من دون الإدلاء بتصريح
07/02/2026 23:35:06
07/02/2026 23:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" رحب بزيارة سلام إلى الجنوب
Lebanon 24
"تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" رحب بزيارة سلام إلى الجنوب
07/02/2026 23:35:06
07/02/2026 23:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
الشؤون الاجتماعية
الجيش اللبناني
مجلس الوزراء
الكاردينال
نواف سلام
رئيس سلام
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
معركة محتدمة في الجامعة "اللبنانية".. فهل سيتغير الواقع؟
Lebanon 24
معركة محتدمة في الجامعة "اللبنانية".. فهل سيتغير الواقع؟
16:26 | 2026-02-07
07/02/2026 04:26:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. مطلوب خطير بقبضة "المعلومات"
Lebanon 24
في عكار.. مطلوب خطير بقبضة "المعلومات"
16:01 | 2026-02-07
07/02/2026 04:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير سير لقوى الأمن في هذه المنطقة.. بيانٌ صادر عنها
Lebanon 24
تدابير سير لقوى الأمن في هذه المنطقة.. بيانٌ صادر عنها
15:35 | 2026-02-07
07/02/2026 03:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" رحب بزيارة سلام إلى الجنوب
Lebanon 24
"تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" رحب بزيارة سلام إلى الجنوب
15:15 | 2026-02-07
07/02/2026 03:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق موسّع مع رئيس بلدية صيدا السابق وملف "صندوق التكافل" إلى الواجهة!
Lebanon 24
تحقيق موسّع مع رئيس بلدية صيدا السابق وملف "صندوق التكافل" إلى الواجهة!
14:14 | 2026-02-07
07/02/2026 02:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
05:00 | 2026-02-07
07/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
04:30 | 2026-02-07
07/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:26 | 2026-02-07
معركة محتدمة في الجامعة "اللبنانية".. فهل سيتغير الواقع؟
16:01 | 2026-02-07
في عكار.. مطلوب خطير بقبضة "المعلومات"
15:35 | 2026-02-07
تدابير سير لقوى الأمن في هذه المنطقة.. بيانٌ صادر عنها
15:15 | 2026-02-07
"تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" رحب بزيارة سلام إلى الجنوب
14:14 | 2026-02-07
تحقيق موسّع مع رئيس بلدية صيدا السابق وملف "صندوق التكافل" إلى الواجهة!
14:07 | 2026-02-07
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
07/02/2026 23:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
07/02/2026 23:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
07/02/2026 23:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24