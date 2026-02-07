وزير الصحة جال في "مركز لبنان الطبي": سيكون من الأكثر خدمة لكل اللبنانيين

جال العامة ركان في "مركز الطبي"، حيث اطلع على تجهيزه بأحدث الآلات الطبية والمخبرية.

وفي نهاية الجولة، تحدث ناصر الدين فقال: "تشرفنا اليوم بزيارة مركز لبنان الطبي، مركز نموذجي بكل ما للكلمة من معنى. عن مستشفى متقدم جدا بأحدث التقنيات، بأحدث التقسيمات الإدارية والعلاجية بكل الأقسام الجراحية الاستشفائية، جراحات اليوم الواحد، الجراحات المتقدمة، مركز أشعة ومختبرات من الأعلى كفاءة في لبنان".







وقال: "أعتقد أن هذا دليل كبير على أهمية هذا المستشفى بمكانه وعنوانه وتوقيته يخدم كل لبنان، ووجوده على طرف الضاحية الجنوبية يؤكد رسالة الصمود بأن هذه البيئة والمجتمع بالرغم من كل العدوان مستمر وولاد منتج بكفاءة عالية".







وختم: "بتقديرنا كوزارة للصحة، سيكون من الاكفأ والاكثر انتاجية وأكثر خدمة لكل اللبنانيين، مبروك، وسنكون على موعد الافتتاح بعد غد، وبتقديرنا مسيرة ستكون مكللة بالنجاح والأرقام تحكي وكذلك النتائج".