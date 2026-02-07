"منزل خطير" في بعلبك.. ملايين حبوب المخدرات يضبطها الجيش!

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:





"ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق ، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات تنشط في ترويج المخدرات، دهمت دورية من منزلاً مهجوراً في بلدة حوش تل – ، وضبطت حوالي 3 ملايين و800 ألف حبة كبتاغون، و73 كلغ من مادة البودرة البيضاء المخدرة.







سُلّمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين".

