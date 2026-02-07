بعد تعليق "الضمان" العقد مع مستشفى تنورين.. يزبك يردّ

علق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث على قرار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعليق العقد مع مستشفى الحكومي، وقال في بيان: "بدلاً من الحلول المؤقتة التي تحرم جزءاً من المرضى المضمونين من الاستشفاء من دون ان تصلح العطل البنيوي، وبما أن قرار مدير الضمان الاجتماعي يشكل في حد ذاته نذيراً خطراً على مستقبل مستشفى تنورين، انطلاقاً من علامات الاستفهام حول ادارته، نرى أنه أحرى بالحكومة ووزير الصحة أخذ قرار الضمان بالاعتبار والاستجابة لمطالبنا المزمنة بتعيين مجلس إدارة لمستشفى تنورين ومجلس آخر اصيل في ، بما يؤمن العمل في هذين المرفقين الحيويين في منطقتنا ويضعهما في خدمة الناس وبجودة عالية، ويحررهما من اي تبعية سياسية او فئوية كالتي تتحكم بهما من داخلهما او من خارجهما منذ سنوات".





أضاف: "وزراء الصحة المتعاقبون يعرفون اننا لا نطلب لأنفسنا لا مديراً ولا طبيباً ولا موظفاً وجل ما نطلبه هو اشخاص أكفاء واوادم، دأبهم خدمة ابناء والجوار. وللمناسبة، عيوننا أيضاً على استكمال بناء مستشفى ميفوق لتكميل مثلث الاستشفاء بين جرد والبترون".



Advertisement