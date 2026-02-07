تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد تعليق "الضمان" العقد مع مستشفى تنورين.. يزبك يردّ

Lebanon 24
07-02-2026 | 11:38
A-
A+

بعد تعليق الضمان العقد مع مستشفى تنورين.. يزبك يردّ
بعد تعليق الضمان العقد مع مستشفى تنورين.. يزبك يردّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
علق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك على قرار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعليق العقد مع مستشفى تنورين الحكومي، وقال في بيان: "بدلاً من الحلول المؤقتة التي تحرم جزءاً من المرضى المضمونين من الاستشفاء من دون ان تصلح العطل البنيوي، وبما أن قرار مدير الضمان الاجتماعي يشكل في حد ذاته نذيراً خطراً على مستقبل مستشفى تنورين، انطلاقاً من علامات الاستفهام حول ادارته، نرى أنه أحرى بالحكومة ووزير الصحة أخذ قرار الضمان بالاعتبار والاستجابة لمطالبنا المزمنة بتعيين مجلس إدارة لمستشفى تنورين ومجلس آخر اصيل في مستشفى البترون، بما يؤمن حسن سير العمل في هذين المرفقين الحيويين في منطقتنا ويضعهما في خدمة الناس وبجودة عالية، ويحررهما من اي تبعية سياسية او فئوية كالتي تتحكم بهما من داخلهما او من خارجهما منذ سنوات".


أضاف: "وزراء الصحة المتعاقبون يعرفون اننا لا نطلب لأنفسنا لا مديراً ولا طبيباً ولا موظفاً وجل ما نطلبه هو اشخاص أكفاء واوادم، دأبهم خدمة ابناء البترون والجوار. وللمناسبة، عيوننا أيضاً على استكمال بناء مستشفى ميفوق لتكميل مثلث الاستشفاء بين جرد جبيل والبترون".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الضمان" يطلق إجراءات مالية لدعم المستشفيات والأطباء وسط الأزمة الصحية
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة تقاضي واشنطن بعد تعليق عقود الرياح البحرية
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق لقائد "قسد" بعد الإنسحاب من حلب
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة"سجن رومية" المنسي على وشك الانفجار والتوقيف الاحتياطي أول العقد
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى البترون

المدير العام

صندوق الوطني

وزير الصحة

محمد كركي

الجمهوري

البترون

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08
Lebanon24
04:45 | 2026-02-08
Lebanon24
04:43 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24