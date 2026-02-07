بعد قرار منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا.. بيانٌ من اتحاد نقابات الشحن

أعلن اتحاد نقابات الشحن والنقل والترانزيت، في بيان، أنه يتفهم القرار الصادر عن هيئة المنافذ والمعابر في الجمهورية العربية ، والقاضي بعدم السماح بدخول الشاحنات إلى الأراضي السورية، والذي يهدف إلى حماية وتنظيم عمل الشاحنات السورية ضمن أراضيها.





واعتبر أنّ هذا القرار "أتى نتيجة تقاعس عن القيام بواجباتها، إذ لم تبادر، رغم المراجعات والمطالبات المتكرّرة من الاتحاد والنقابات المعنية، إلى تشكيل لجنة تنسيق مشتركة مع الجانب السوري، لبحث وتنظيم آلية النقل بالعبور (الترانزيت) وفقًا لأحكام اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) العربية الموقّعة ضمن إطار .





ودعا الاتحاد " اللبنانية المعنية إلى التحرّك الفوري والجدّي لإعادة فتح قنوات التواصل والتنسيق مع السلطات السورية، بما يحفظ مصالح قطاع النقل اللبناني، ويكرّس مبدأ المعاملة بالمثل، ويحول دون تكبيد شركات الترانزيت والسائقين اللبنانيين مزيدًا من الخسائر".





وأكد الاتحاد أنّ "استمرار هذا الواقع من دون معالجة سريعة ومسؤولة سيؤدي إلى تحويل مسار بضائع الترانزيت نحو المرافئ المجاورة، الأمر الذي سينعكس سلبًا على عمل المرافئ اللبنانية، وعلى حركة التصدير، وعلى مجمل ، ويهدّد موقع كممرّ أساسي لحركة العبور في المنطقة".

