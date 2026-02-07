تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد قرار منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا.. بيانٌ من اتحاد نقابات الشحن

Lebanon 24
07-02-2026 | 12:01
A-
A+
بعد قرار منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا.. بيانٌ من اتحاد نقابات الشحن
بعد قرار منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا.. بيانٌ من اتحاد نقابات الشحن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن اتحاد نقابات الشحن والنقل والترانزيت، في بيان، أنه يتفهم القرار الصادر عن هيئة المنافذ والمعابر في الجمهورية العربية السورية، والقاضي بعدم السماح بدخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية، والذي يهدف إلى حماية وتنظيم عمل الشاحنات السورية ضمن أراضيها.


واعتبر أنّ هذا القرار "أتى نتيجة تقاعس السلطات اللبنانية عن القيام بواجباتها، إذ لم تبادر، رغم المراجعات والمطالبات المتكرّرة من الاتحاد والنقابات المعنية، إلى تشكيل لجنة تنسيق مشتركة مع الجانب السوري، لبحث وتنظيم آلية النقل بالعبور (الترانزيت) وفقًا لأحكام اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) العربية الموقّعة ضمن إطار جامعة الدول العربية.


ودعا الاتحاد "الجهات الرسمية اللبنانية المعنية إلى التحرّك الفوري والجدّي لإعادة فتح قنوات التواصل والتنسيق مع السلطات السورية، بما يحفظ مصالح قطاع النقل اللبناني، ويكرّس مبدأ المعاملة بالمثل، ويحول دون تكبيد شركات الترانزيت والسائقين اللبنانيين مزيدًا من الخسائر".


وأكد الاتحاد أنّ "استمرار هذا الواقع من دون معالجة سريعة ومسؤولة سيؤدي إلى تحويل مسار بضائع الترانزيت نحو المرافئ المجاورة، الأمر الذي سينعكس سلبًا على عمل المرافئ اللبنانية، وعلى حركة التصدير، وعلى مجمل الاقتصاد الوطني، ويهدّد موقع لبنان كممرّ أساسي لحركة العبور في المنطقة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن قرار منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا.. تعليق من رئيس اتحاد الفلاحين اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد النقابات السياحية ثمّن تعميم وزيرة السياحة: قرار سيادي يحمي المواطن والقطاع
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار سوري مفاجئ بشأن الشاحنات اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار إلغاء "الدولرة".. اتحاد النقابات السياحية يحذر من "أرقام فلكية" تربك السياح
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة الدول العربية

السلطات اللبنانية

الاقتصاد الوطني

الجهات الرسمية

الدول العربية

اللبنانية

الجمهوري

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08
Lebanon24
04:45 | 2026-02-08
Lebanon24
04:43 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24