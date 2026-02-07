آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة

من غير المحسومِ حالياً ما إذا كان " " سيُصدرُ بياناً أم لا بشأن مسألة استقالة من "وحدة التنسيق والارتباط" في الحزب.



وفي هذا الإطار، تقول معلومات " " إنّ صفا ما زال ضمن الصفوف التنظيمية لـ"حزب الله"، بينما تمّ إسنادُ مهامٍ جديدة إليه سيتم ترسيخها خلال الأيام المُقبلة.





وذكرت المعلومات أن صفا ما زال يُمارس مهامه التنظيمية، فيما تقول مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"لبنان24" إن "صفا سيكون في مكان أفضل من الذي كان فيه"، مشيرة إلى أنه خطوة مباشرته بمهامه الجديدة ستكون بمثابة "إعلان رسمي".