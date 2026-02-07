تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-02-2026 | 12:04
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
من غير المحسومِ حالياً ما إذا كان "حزب الله" سيُصدرُ بياناً أم لا بشأن مسألة استقالة وفيق صفا من "وحدة التنسيق والارتباط" في الحزب.
 
 
وفي هذا الإطار، تقول معلومات "لبنان24" إنّ صفا ما زال ضمن الصفوف التنظيمية العليا لـ"حزب الله"، بينما تمّ إسنادُ مهامٍ جديدة إليه سيتم ترسيخها خلال الأيام المُقبلة.


وذكرت المعلومات أن صفا ما زال يُمارس مهامه التنظيمية، فيما تقول مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"لبنان24" إن "صفا سيكون في مكان أفضل من الذي كان فيه"، مشيرة إلى أنه خطوة مباشرته بمهامه الجديدة ستكون بمثابة "إعلان رسمي".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

