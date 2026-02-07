سرقة بـ12 ألف دولار في الغبيري.. "أمن الدولة" تكشف المتورطين

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها لأمن الدولة لمكافحة الجرائم والحفاظ على الأمن، وبنتيجة متابعة دقيقة، أوقفت دورية من الإقليمية – ، وخلال أقل من 48 ساعة المدعوين (ي.س.مكتوم القيد وح.ي. سوري الجنسية)، بعد قيامهما بسرقة مبلغ مالي قدر بـ12 ألف دولار أميركي من محل Wish Money في ، بتاريخ 4/2/2026 بواسطة الكسر والخلع.







وقد أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين بناءً لإشارة المختص".