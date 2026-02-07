تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحجار زار دير مار يوحنا الصابغ - الخنشارة: لضرورة الحفاظ على قيم العيش المشترك

Lebanon 24
07-02-2026 | 13:03
A-
A+
الحجار زار دير مار يوحنا الصابغ - الخنشارة: لضرورة الحفاظ على قيم العيش المشترك
الحجار زار دير مار يوحنا الصابغ - الخنشارة: لضرورة الحفاظ على قيم العيش المشترك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اليوم، دير مار يوحنا الصابغ – الخنشارة للرهبانية الباسيلية الشويرية.
 
 
وكان في استقبال الحجار الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الشويرية الأرشمنديت جورج النجار، رئيس الدير الأب ميخائيل عوض وعدد من الآباء الذين رحّبوا بزيارته وأطلعوه على رسالة الدير ودوره الروحي والثقافي عبر التاريخ.



وتخلّلت الزيارة جولة في أرجاء الدير، اطّلع خلالها الوزير على معالمه التاريخية، واستمع إلى شرحٍ مفصّل حول المطبعة الأثرية العريقة الموجودة فيه، والتي تُعدّ أول مطبعة عربية في الشرق، لما لها من قيمة تراثية وحضارية بارزة.



وفي ختام الزيارة، أقيمت مأدبة غداء على شرف الوزير الحجار، الذي أكد أهمية تعزيز التواصل والتلاقي في المجتمع اللبناني، مشدّدًا على ضرورة الحفاظ على قيم العيش المشترك لما تمثّله من ضمانة أساسية للاستقرار الوطني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبيسي: مواجهة اعتداءات إسرائيل تتطلب من اللبنانيين الحفاظ على العيش المُشترك
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: لضرورة الاستعداد جيداً للاستحقاق النيابي المقبل
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف في الخيام: هذه الأرض تجمع أبناءها من مختلف الطوائف على قيم الثبات والعيش معاً
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع وزاري بين الحجار وسلامة لمناقشة شؤون مشتركة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع اللبناني

وزير الداخلية

الرئيس العام

مار يوحنا

الحجار

النجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08
Lebanon24
04:45 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24