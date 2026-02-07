الحجار زار دير مار يوحنا الصابغ - الخنشارة: لضرورة الحفاظ على قيم العيش المشترك

زار والبلديات ، اليوم، دير الصابغ – الخنشارة للرهبانية الباسيلية الشويرية.



وكان في استقبال للرهبانية الباسيلية الشويرية الأرشمنديت ، رئيس الدير الأب ميخائيل عوض وعدد من الآباء الذين رحّبوا بزيارته وأطلعوه على رسالة الدير ودوره الروحي والثقافي عبر التاريخ.







وتخلّلت الزيارة جولة في أرجاء الدير، اطّلع خلالها الوزير على معالمه التاريخية، واستمع إلى شرحٍ مفصّل حول المطبعة الأثرية العريقة الموجودة فيه، والتي تُعدّ أول مطبعة عربية في الشرق، لما لها من قيمة تراثية وحضارية بارزة.







وفي ختام الزيارة، أقيمت مأدبة غداء على شرف الوزير الحجار، الذي أكد أهمية تعزيز التواصل والتلاقي في ، مشدّدًا على ضرورة الحفاظ على قيم العيش المشترك لما تمثّله من ضمانة أساسية للاستقرار الوطني.