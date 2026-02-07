هل بدأ "التمرد" ضد الإجراءات الأمنية؟

بعد تداول مقطع فيديو يُظهر عنصرًا نسائيًا من على دراجة نارية من دون خوذة، وبحسب ما بدا من دون تسجيل رسمي للدراجة، سادت حالة من الغضب والسخرية في ، وسط تساؤلات حول معايير تطبيق القانون.

ورصد " " خلال اليومين الماضيين تصاعد مظاهر ما وُصف بـ«التمرد» لدى عدد من سائقي الدراجات النارية، تخلّلها تعدٍّ على عناصر قوى الأمن، في ردّة فعل اعتبرها مواطنون تعبيرًا عن رفض سياسة يرونها انتقائية في فرض القوانين، حيث يُحاسَب المواطن فيما تُغضّ المخالفات عند .