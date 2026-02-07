تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
هل بدأ "التمرد" ضد الإجراءات الأمنية؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-02-2026 | 13:32
هل بدأ التمرد ضد الإجراءات الأمنية؟
هل بدأ التمرد ضد الإجراءات الأمنية؟ photos 0
بعد تداول مقطع فيديو يُظهر عنصرًا نسائيًا من قوى الأمن الداخلي على دراجة نارية من دون خوذة، وبحسب ما بدا من دون تسجيل رسمي للدراجة، سادت حالة من الغضب والسخرية في الشارع اللبناني، وسط تساؤلات حول معايير تطبيق القانون.
ورصد "لبنان24" خلال اليومين الماضيين تصاعد مظاهر ما وُصف بـ«التمرد» لدى عدد من سائقي الدراجات النارية، تخلّلها تعدٍّ على عناصر قوى الأمن، في ردّة فعل اعتبرها مواطنون تعبيرًا عن رفض سياسة يرونها انتقائية في فرض القوانين، حيث يُحاسَب المواطن فيما تُغضّ المخالفات عند الجهات الرسمية.
المصدر: خاص لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

قوى الأمن الداخلي

الشارع اللبناني

الجهات الرسمية

لبنان24

ايير

"خاص لبنان24"

