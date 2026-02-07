الموت يُغيب والد الوزير السابق وليد فياض

غيب الموت، اليوم، والد الوزير السابق ، الدكتور رهيف جبرائيل .

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الواحدة والنصف ظهر 8 الجاري في نياح السيدة الأوثوذكسية، شارع المكحول، .





تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة نياح السيدة للروم الأورثوذكس، ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساء، ويوم الاثنين 9 الجاري في ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء، ويوم الثلاثاء 10 الجاري في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.

أسرة " " تتقدم من الوزير فياض بأحر التعازي، وتسأل الله أن يُلهم عائلة الفقيد الصبر والسلوان.