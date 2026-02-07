تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الموت يُغيب والد الوزير السابق وليد فياض

Lebanon 24
07-02-2026 | 13:55
الموت يُغيب والد الوزير السابق وليد فياض
غيب الموت، اليوم، والد الوزير السابق وليد فياض، الدكتور رهيف جبرائيل فياض.
 
 
ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد 8 الجاري في كنيسة نياح السيدة الأوثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.


تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة نياح السيدة للروم الأورثوذكس، ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساء، ويوم الاثنين 9 الجاري في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء، ويوم الثلاثاء 10 الجاري في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.
 
 
أسرة "لبنان24" تتقدم من الوزير فياض بأحر التعازي، وتسأل الله أن يُلهم عائلة الفقيد الصبر والسلوان.
 
 

