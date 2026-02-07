تحقيق موسّع مع رئيس بلدية صيدا السابق وملف "صندوق التكافل" إلى الواجهة!

خضع اليوم رئيس بلدية السابق الدكتور للتحقيق في ملف " "، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بآلية الجباية وعدم إصدار وصولات قانونية رسمية، والاكتفاء بوصولات عادية.



وبحسب المعلومات، فقد تم التوسع في التحقيق وفتح عدة ملفات مرتبطة بالإدارة المالية وآلية صرف الأموال، وسط تدقيق في المستندات والإجراءات المعتمدة خلال فترة توليه المسؤولية.