Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تحقيق موسّع مع رئيس بلدية صيدا السابق وملف "صندوق التكافل" إلى الواجهة!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-02-2026 | 14:14
خضع اليوم رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور حازم بديع للتحقيق في ملف "صندوق التكافل"، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بآلية الجباية وعدم إصدار وصولات قانونية رسمية، والاكتفاء بوصولات عادية.
 

وبحسب المعلومات، فقد تم التوسع في التحقيق وفتح عدة ملفات مرتبطة بالإدارة المالية وآلية صرف الأموال، وسط تدقيق في المستندات والإجراءات المعتمدة خلال فترة توليه المسؤولية.


التحقيقات لا تزال جارية، على أن تُستكمل الاستجوابات خلال الأيام المقبلة لكشف كامل الملابسات وتحديد المسؤوليات.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإدارة المالية

صندوق التكافل

حازم بديع

الملا

صولات

صيدا

دارت

صولا

خاص "لبنان 24"

