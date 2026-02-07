تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" رحب بزيارة سلام إلى الجنوب

Lebanon 24
07-02-2026 | 15:15
A-
A+

تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية رحب بزيارة سلام إلى الجنوب
تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية رحب بزيارة سلام إلى الجنوب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رحب "تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية"، في بيان، بـ"زيارة رئيس الحكومة القاضي نوّاف سلام إلى الجنوب وإلى القرى الحدودية بالذات، وبزيارة كل مسؤول إلى هذه المنطقة المنكوبة المدمرّة والتي ما زالت تعاني ويلات الحرب منذ أكثر من سنتين"، معتبراً أن "تلك الزيارة تمثل عامل اطمئنان وأمل للأهالي بوجود اهتمام ورعاية من الدولة لهذه المنطقة وأهلها".


وأمل التجمع أن "تقترن هذه الزيارات بالعمل الحثيث على تحقيق مطالب أهلنا بالعودة الآمنة وانسحاب العدو ووقف اعتداءاته على المدنيين العزّل والآمنين وإبادة البشر والحجر والشجر وكل مظاهر الحياة"، داعياً إلى "العمل من أجل إطلاق سراح الاسرى، وانتشار الجيش بكثافة على طول الحدود، وبدء ورشة إعادة الإعمار الشاملة ودفع التعويضات المحقّة والمنصفة للمواطنين المتضررين سواء كانت الخسائر بالأرواح أو الممتلكات أو الأرزاق والمؤسسات والتعطيل القسري للأعمال وأضرار الزراعة وغيره، وكذلك دعم صمود العائدين وإيلاء الاهتمام اللازم بالنازحين الذين يشكلون اكثر من ثمانين في المائة من مجموع اهالي هذه القرى والذين ما زالوا مشتّتين في كل أرجاء الوطن وهم بحاجة إلى بدل الايواء والاستشفاء وتأمين سبل العيش في ظل الانقطاع التام لاي مدخول مادي لديهم".



وإذ نوّه بـ"استجابة وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية لمطالبنا"، طالب بقية الوزارات والإدارات "أن تحذو حذوهما وتقدّم يد العون لأهلنا النازحين والعائدين".
 
 
كذلك، طالب التجمع بـ"التسريع بدفع بدلات الإيواء وبتطبيق قرار الاستشفاء المجاني للنازحين في المستشفيات الحكومية وكذلك التسريع بضم اكبر عدد من النازحين إلى برنامج امان لدعم الاسر الأكثر فقراً"، مطالباً بـ"تطبيق جدّي  للإعفاءات الشاملة من دفع كافة الرسوم والضرائب والغرامات والاشتراكات والفواتير على أنواعها من اول الحرب حتى انتهائها"، مشيراً الى أن "مؤسسة الكهرباء ومصالح المياه يجبون الفواتير من المواطنين بحجة ان قرار الإعفاء غير واضح وغير شامل ولا يتضمّن كل سنوات الحرب، وإنّنا نهيب بدولة رئيس الحكومة أن يُصحّح هذا الأمر بالتعاون مع مجلس النوّاب بأسرع وقت".



وشدد على "ضرورة إقرار إقتراحنا الذي قدّمناه إلى الجلسة النيابية الأخيرة وقد طُرِح في الجلسة من قبل النائب  محمد سليمان مشكوراً، ويقضي بإعفاء المواطنين الذين دمّر العدوان بيوت ومباني أهلهم أو مُوَرِّثيهم من دفع رسم الانتقال المرتفع القيمة، سواء كان التدمير حصل قبل او بعد الوفاة لأنّه من غير المنطقي أن يدفع المواطن رسماً عن مبنى مدمّر، خاصةً في هذه الظروف القاهرة والكارثية".



وختم التجمع بيانه داعياً اللبنانيين الى "التكاتف والتضامن في هذه المرحلة الصعبة لكي نواجه المؤامرات التي تُحاك ضد وطننا وخاصةً على المنطقة الحدودية والتي نرفض كل حديث يجري عن تحويلها إلى منطقة عازلة أو اقتصادية او غير ذلك من مخططات مشبوهة ونؤكد أنّنا لن نتخلى عن شبرٍ واحدٍ منها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجمع أبناء البلدات الجنوبية يستنكر رش اسرائيل مواد مجهولة فوق قرى جنوبية
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمع العلماء": زيارة عون وسلام للجنوب يجب أن تُطلق صافرة إعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
طالب رحّب بزيارة سلام إلى الجنوب: ندعو لمزيد من هذه اللفتات من قبل المسؤولين
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون لوفد من رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية: إنّ إعادة إعمار القرى والبلدات الجنوبية المدمَّرة والمتضرِّرة تأتي في صدارة الأولويات تسهيلاً لعودة أبناء هذه القرى إلى ممتلكاتهم وأراضيهم
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24

المستشفيات الحكومية

الشؤون الاجتماعية

مؤسسة الكهرباء

إعادة الإعمار

النازحين

القاهرة

غير ذلك

الاشتر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08
Lebanon24
04:45 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24