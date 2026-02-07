تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تدابير سير لقوى الأمن في هذه المنطقة.. بيانٌ صادر عنها
Lebanon 24
07-02-2026
|
15:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
-
شعبة العلاقات
العامة، البلاغ التالي:
"اعتباراً من تاريخ 8-2-2026 وبناء على تكليف
سعادة
محافظ
جبل لبنان
، سيباشَر بتنظيم حركة السير على مستديرة فيطرون، بالنسبة إلى عدم السماح بتجاوز الشاحنات والباصات على المستديرة المذكورة، وذلك أيّام السبت والأحد والأعطال الرسمية من كلّ أسبوع، طيلة فترة موسم التزلّج، باستثناء الحافلات المزوّدة بتصاريح صادرة عن البلديات المعنية.
يُرجى من المواطنين والمعنيّين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".
