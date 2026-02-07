تدابير سير لقوى الأمن في هذه المنطقة.. بيانٌ صادر عنها

صدر عن - العامة، البلاغ التالي:



"اعتباراً من تاريخ 8-2-2026 وبناء على تكليف محافظ ، سيباشَر بتنظيم حركة السير على مستديرة فيطرون، بالنسبة إلى عدم السماح بتجاوز الشاحنات والباصات على المستديرة المذكورة، وذلك أيّام السبت والأحد والأعطال الرسمية من كلّ أسبوع، طيلة فترة موسم التزلّج، باستثناء الحافلات المزوّدة بتصاريح صادرة عن البلديات المعنية.





يُرجى من المواطنين والمعنيّين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".