Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في عكار.. مطلوب خطير بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
07-02-2026 | 16:01
في عكار.. مطلوب خطير بقبضة المعلومات
في عكار.. مطلوب خطير بقبضة المعلومات photos 0
"في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن وجود أحد الأشخاص في محلّة وادي الريحان – عكّار، بعد أن ذاع صيته في البلدة والجوار لجهّة قيامه بأعمال سرقة وإطلاق نار، وافتعال إشكالات، والاعتداء على المدنيين، وهو المدعو: ن. ط. (مواليد عام 1989، لبناني) بحقه /9/ مذكّرات توقيف بجرائم قتل، محاولات قتل، وسرقة، وخلاصة حكم بجرم أسلحة.



بتاريخ 3-2-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه بعملية خاطفة في المحلّة المذكورة.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

شعبة العلاقات

مديرية ال

اللبنانية

الريحان

