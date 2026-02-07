في عكار.. مطلوب خطير بقبضة "المعلومات"

صدر عن - العامة، البلاغ التالي:



"في إطار المتابعة التي تقوم بها لملاحقة وتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن وجود أحد الأشخاص في محلّة وادي – عكّار، بعد أن ذاع صيته في البلدة والجوار لجهّة قيامه بأعمال سرقة وإطلاق نار، وافتعال إشكالات، والاعتداء على المدنيين، وهو المدعو: ن. ط. (مواليد عام 1989، لبناني) بحقه /9/ مذكّرات توقيف بجرائم قتل، محاولات قتل، وسرقة، وخلاصة حكم بجرم أسلحة.







بتاريخ 3-2-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه بعملية خاطفة في المحلّة المذكورة.







وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة المختصّ".

