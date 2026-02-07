تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تأكيد رسمي بإجراء الانتخابات في أيّار وفتوى دستوريّة حكومية لتمثيل ومُشاركة الاغتراب
Lebanon 24
07-02-2026
|
23:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير المواقف الرسمية إلى أنّ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار بات محسوما، وأن فكرة التأجيل التقني الى تموز تراجعت ولم تعد مطروحة.
ووفق مصادر سياسية فان هناك تأييدا من الخارج، ومن دول "اللجنة الخماسية" لاجراء الانتخابات في موعدها، وأن
السعودية
أعربت عن موقفها هذا أيضاً، لبعض الذين أثاروا هذا الموضوع مع سفارتها في
لبنان
.
وكتبت "الديار" نقلاً عن مصادر مطلعة أنَّ "فكرة التمديد للمجلس لسنة او لسنتين ليست مطروحة بشكل جدي، لا سيما انها تواجه فيتو حازماً من قبل الرؤساء الثلاثة".
وأضافت المصادر أن قطار الانتخابات وضع على سكة اجرائها في ايار، وفق مواعيد دعوة الهيئات الناخبة بدفع قوي، مشيرة إلى أنَّ هناك تشديداً على انجاز الاستحقاق النيابي بسلاسة، ومن دون عثرات او عرقلة كما حصلت الانتخابات البلدية، وان
وزارة الداخلية
ماضية بوتيرة ناشطة وفاعلة لاجراء هذا الاستحقاق في مثل هذه الاجواء السلسة.
قال مصدر نيابي بارز ان الانتخابات النيابية "ماشية" في موعدها، ويبقى موضوع المغتربين العالق حتى الآن، وسيكون له المخرج الدستوري والقانوني، بحيث لن يؤثر في العملية
الانتخابية
بمجملها.
وحول التعامل مع قضية المغتربين، قال المصدر: "لدينا قانون نافذ، واذا رأت الحكومة انها غير قادرة على تطبيق المادة المتعلقة بالدائرة 16، التي تتضمن تخصيص 6 مقاعد اضافية للمغتربين، فانها معنية بالتعامل مع هذه القضية، خصوصا ان تعديل القانون الحالي غير وارد، كما أكد الرئيس
بري
اول من أمس".
وكشف المصدر عن ان هناك اكثر من خيار للحكومة بالنسبة لقضية المغتربين، وان المرجح ان تطلب وزارة الداخلية فتوى قانونية ودستورية من الجهات المعنية لمصير الدائرة 16، باعتبار تعذر تطبيقها من وجهة نظر الحكومة.
ويرجح المصدر وفق الأجواء ايضا، ان تأتي الفتوى لمصلحة إجراء الانتخابات للـ 128 نائباً في لبنان، باعتبار "ان تكوين السلطة يسمو على كل شيء، وبالتالي تطبيق ما يطبق من
قانون الانتخابات
، في اطار تنفيذ العملية الشاملة للانتخابات باستثناء الدائرة 16".
ويضيف ان مثل هذه الفتوى الدستورية والقانونية، يفتح الباب للحكومة بعدم دعوة الهيئات الناخبة في الدائرة المذكورة، وبالتالي الاكتفاء بالدعوة لانتخاب الـ128 نائبا، وترجيح مشاركة المغتربين في العملية في لبنان.
وقال المصدر ان هذا التوجه يستند الى مبدأ الارادة الشعبية العامة، التي يجسدها انتخاب الـ128 نائباً في لبنان بمشاركة المقيمين وغير المقيمين، وأن الطعن في العملية الانتخابية سيكون صعباً ومتعذراً.
ولفت الى مؤشرات عديدة تعزز هذا التوجه، وتؤشر بوضوح الى اننا ذاهبون الى الانتخابات في موعدها في ايار، ومنها الترشيحات والتبديلات في المرشحين للكتل والقوى السياسية التي نشهدها، مثل ما يحصل من قبل "
القوات اللبنانية
"، تمهيداً للانخراط في الانتخابات في أيار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: مصممون على إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها الدستوريّ
Lebanon 24
الرئيس عون: مصممون على إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها الدستوريّ
08/02/2026 12:28:18
08/02/2026 12:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ريفي: أي تأجيل للانتخابات إلى ما بعد 14 أيار لن يكون دستورياً ولن أدخل مجلس النواب نهائياً بدءاً من 15 أيار في حال تأجيل الاستحقاق
Lebanon 24
ريفي: أي تأجيل للانتخابات إلى ما بعد 14 أيار لن يكون دستورياً ولن أدخل مجلس النواب نهائياً بدءاً من 15 أيار في حال تأجيل الاستحقاق
08/02/2026 12:28:18
08/02/2026 12:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الصمد بعد لجنة الدفاع والداخلية والبلديات: تأكيد إجراء الإنتخابات في موعدها واصدار المراسيم التطبيقية
Lebanon 24
الصمد بعد لجنة الدفاع والداخلية والبلديات: تأكيد إجراء الإنتخابات في موعدها واصدار المراسيم التطبيقية
08/02/2026 12:28:18
08/02/2026 12:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المحامين في طرابلس: تعزيز مشاركة المرأة بالحياة السياسية التزام دستوري وطني
Lebanon 24
نقابة المحامين في طرابلس: تعزيز مشاركة المرأة بالحياة السياسية التزام دستوري وطني
08/02/2026 12:28:18
08/02/2026 12:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات اللبنانية
قانون الانتخابات
وزارة الداخلية
الانتخابية
اللبنانية
رئيس بري
السعودية
الدستور
تابع
قد يعجبك أيضاً
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
05:00 | 2026-02-08
08/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين عام "المستقبل": إحياء ذكرى 14 شباط محطة أساسية للوقوف إلى جانب الرئيس الحريري
Lebanon 24
أمين عام "المستقبل": إحياء ذكرى 14 شباط محطة أساسية للوقوف إلى جانب الرئيس الحريري
04:57 | 2026-02-08
08/02/2026 04:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: لا مكان للقدرة الوطنية بلا إطار سيادي يضمن لبنان بجوهره التاريخي
Lebanon 24
قبلان: لا مكان للقدرة الوطنية بلا إطار سيادي يضمن لبنان بجوهره التاريخي
04:52 | 2026-02-08
08/02/2026 04:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الفوعاني: لإنصاف المناطق التي قدمت التضحيات وفي طليعتها بعلبك - الهرمل
Lebanon 24
الفوعاني: لإنصاف المناطق التي قدمت التضحيات وفي طليعتها بعلبك - الهرمل
04:51 | 2026-02-08
08/02/2026 04:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بيرم: حريصون على الدولة والجيش ونريد إجراء الانتخابات بموعدها
Lebanon 24
بيرم: حريصون على الدولة والجيش ونريد إجراء الانتخابات بموعدها
04:46 | 2026-02-08
08/02/2026 04:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
10:30 | 2026-02-07
07/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
14:07 | 2026-02-07
07/02/2026 02:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-02-08
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
04:57 | 2026-02-08
أمين عام "المستقبل": إحياء ذكرى 14 شباط محطة أساسية للوقوف إلى جانب الرئيس الحريري
04:52 | 2026-02-08
قبلان: لا مكان للقدرة الوطنية بلا إطار سيادي يضمن لبنان بجوهره التاريخي
04:51 | 2026-02-08
الفوعاني: لإنصاف المناطق التي قدمت التضحيات وفي طليعتها بعلبك - الهرمل
04:46 | 2026-02-08
بيرم: حريصون على الدولة والجيش ونريد إجراء الانتخابات بموعدها
04:45 | 2026-02-08
قرب مراكز التزلج.. تعديات غير مقبولة وزوار لا يحترمون القانون
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
08/02/2026 12:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
08/02/2026 12:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
08/02/2026 12:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24