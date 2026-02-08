تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

دعم أميركي متواصل للجيش وجلسة حكومية قريبة لملف السلاح

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-02-2026 | 01:00
A-
A+
دعم أميركي متواصل للجيش وجلسة حكومية قريبة لملف السلاح
دعم أميركي متواصل للجيش وجلسة حكومية قريبة لملف السلاح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تزال التساؤلات مستمرة عن مستقبل الدعم الأميركي للجيش في ظل الأزمات المتراكمة في لبنان.
 
 
وبحسب مصادر أميركية، فإنّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل قدّم خلال لقاءاته مع المسؤولين الامنيين في الولايات المتحدة إجابات وافية وواضحة عن مختلف الأسئلة التي طرحها ، ولا سيما تلك المتعلقة بأداء الجيش، ودوره في حفظ الاستقرار، وآليات صرف المساعدات العسكرية.
 
 
وقد عكست هذه اللقاءات مستوى عال من الثقة بالمؤسسة العسكرية اللبنانية، ما ساهم في تثبيت المساعدات السنوية التي يقرها البنتاغون، والتي لا تزال تعد ركيزة أساسية لدعم الجيش في مهماته الوطنية.


في هذا السياق، تكتسب أهمية خاصة الإشارة إلى موقف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وما أثير حول النقاش الذي دار بينه وبين قائد الجيش. فالمصادر تؤكد أن غراهام لا يمثّل سياسة واشنطن الرسمية تجاه لبنان، وأن ما جرى لم ينعكس سلبا على نتائج الزيارة أو على مستوى التعاون العسكري بين البلدين. كما أنّ مواقفه قد تكون مرتبطة بحسابات انتخابية داخلية، في ظل اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس، حيث تميل بعض الأصوات إلى تصعيد الخطاب لخدمة أجندات محلية.


وتقول اوساط سياسية متابعة إن ما خرجت به زيارة العماد هيكل يؤكد مرة جديدة أنّ الجيش  ما زال يحظى بإجماع دولي نادر، بوصفه المؤسسة الأكثر استقرارا  في لبنان. كما تظهر أنّ الدعم الأميركي له ليس رهينة مواقف فردية أو سجالات عابرة، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة.
 

وفي موازاة الحراك الأميركي، أنهى وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو زيارة إلى لبنان استمرت يومين، في إطار التحضير لمؤتمر دعم الجيش المقرر في  فرنسا في 5 آذار. وقد عقد لقاءً مع قائد الجيش، عقب عودته من واشنطن، جرى خلاله البحث في أجواء التحضير للمؤتمر والمتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، سواء على صعيد التجهيز أو التدريب أو الدعم اللوجستي.
 

وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة المتصلة بمقاربة ملف احتواء السلاح شمالي الليطاني، وتقييم نتائج زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة، والبناء على مخرجاتها لتعزيز دعم المؤسسة العسكرية.
 

الى ذلك خلال جولته في الجنوب، شدّد رئيس الحكومة نوّاف سلام على  أنّ الاعتداءات المستمرّة تمسّ السّيادة وحياة المدنيّين وكرامة الأهالي، ومشيرًا إلى أنّ الاحتلال ما زال قائمًا في أكثر من موقع، مع وجود أسرى لبنانيّين في السجون الإسرائيليّة.
 
 
وفي هذا الإطار، أكّد أنّ الحكومة لن تربط عملها بوقف الاعتداءات أو بالانسحاب لبدء التحرك، وأنّ المتابعة ستكون مستمرّةً على مستوى التنفيذ والتنسيق والرقابة والمحاسبة، موجّهًا تحيّةً إلى الجيش بوصفه "سياج الوطن وحامي الاستقلال"، ومشدّدًا على أنّ بسط سلطة الدّولة يبدأ من استعادة السّيادة وترسيخ الأمن.
 

ويستكمل سلام اليوم جولته الجنوبية حيث يزور قضاءي حاصبيا ومرجعيون ويعقد اجتماعات مع نواب المنطقة وعدد من رؤساء الاتحادات والبلديات.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جلسة حكومية حاسمة بشأن حصرية السلاح وإسرائيل تعود إلى التهديد: تلقّينا ضوءاً أخضرَ أميركياً
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش يواصل لقاءاته الاميركية واتصالات لتبريد الأجواء عشية جلسة مجلس الوزراء بشأن السلاح شمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
على وقع بيان الجيش ورفض إسرائيل لمضمونه.. جلسة حكومية حاسمة بشأن حصرية السلاح
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مخرج مرتقب في مجلس الوزراء لملف حصرية السلاح..."الميكانيزم" بانتظار قرار الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

قائد الجيش

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08
Lebanon24
04:45 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24