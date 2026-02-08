اعتصام في جبل محسن للمطالبة بحقوق حاملي الدكتوراه من الطائفة العلوية

نفّذ عدد من أهالي في اعتصامًا عند مدخل المنطقة، للمطالبة بحقوق الحائزين على شهادة الدكتوراه من أبناء الطائفة العلوية في .



وأفاد المشاركون أن الاعتصام يأتي في إطار المطالبة بإنصاف حملة الدكتوراه وضمان حقوقهم الأكاديمية والمهنية، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق المطالب.

