إليكم حالة الطقس الأسبوع المقبل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل ورياح ناشطة مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، ترتفع نسبة الرطوبة بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تشتد أحيانا لحدود ال 80 كلم/ساعة شمال البلاد اعتبارا ظهر اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من فجر يوم الأربعاء بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي الى طقس متقلب وممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة.



تحذير من سرعة الرياح التي تصل لحدود 80 كم/س يوم غد الأحد والتي تؤدي إلى تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية.





ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بين 11 و19، في بين 9 و18 درجة وفي بين 3 و13 درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال4 درجات، تنشط الرياح وتكون محملة بطبقات من الغبار خاصة جنوب البلاد والتي تشتد لحدود ال 80 كم/س خاصة في المناطق الشمالية مع ارتفاع لموج البحر.



الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل ورياح ناشطة مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، ترتفع نسبة الرطوبة بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات.



الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة، يتحول خلال الليل الى غائم وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة.



الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما دون ذلك شمالا.



-الحرارة على الساحل من 13 إلى 20 درجة ، فوق الجبال من 10 إلى 15 درجة، في الداخل من 10 إلى 18 درجة.





- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و50 كم/س تشتد أحيانا اعتبارا من الظهر خاصة شمال البلاد لحدود80 كم/س شمالا.





- الانقشاع: متوسط اجمالا.





- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 40 و70 %.





- حال البحر: مائج إالى هائج: ارتفاع الموج بين 1.5 و2 أمتار.





- حرارة سطح الماء: 19°م.





- الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.





- ساعة شروق الشمس: 06,30 ساعة غروب الشمس: 17,15 عنوان



