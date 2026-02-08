خلال "ماراتون".. عارض صحي مفاجئ ينهي حياة ابن الـ17 عامًا (صورة)

توفي الشاب 17 عاماً أثناء مشاركته في الماراثون الذي أُقيم على المسار الممتد من سلعاتا إلى .



وبحسب المعلومات تعرّض لعارض صحي مفاجئ خلال ممارسته رياضة الجري حيث أصيب بتوقف مفاجئ في القلب وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف التابعة لـالصليب الأحمر اللبناني إلى المكان وباشرت محاولات إنعاشه ميدانياً قبل نقله لاستكمال الإجراءات الطبية إلا أن كل المحاولات لم تنجح في إنقاذ حياته.





