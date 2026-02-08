الجميّل: أهل الجنوب يريدون الدولة

كتب الجميّل عبر حسابه على منصّة "أكس": استقبالات رئيس الحكومة في قرى الجنوب رسالة لا لبس فيها: أهل الجنوب يريدون الدولة، يريدون سيادتها، ويريدون مؤسسات شرعية تبسط سلطتها على كامل الـ10452 كلم² من ، بلا استثناء ولا شراكة".

Advertisement