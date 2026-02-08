انهيار مبنى في منطقة التبانة- طرابلس.. سحب جثة طفلة وإنقاذ 3 أشخاص وعمليات البحث مستمرة (فيديو)

شهدت منطقة التبانة في شارع انهيار مبنى سكني مؤلف من 12 شقة، ما أدى إلى تصاعد الدخان وإثارة الهلع بين المواطنين.



وبحسب المعلومات، تم سحب جثة طفلة وإنقاذ ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض وهم امرأة وشاب وطفل، فيما تستمر عمليات البحث. كما يجري الآن إخلاء الأبنية المجاورة بعد ظهور تصدعات فيها نتيجة الانهيار، حفاظًا على سلامة السكان.



كما وصلت آلية حفر كبيرة لازالة الركام والمساعدة بإنقاذ العالقين تحت الانقاض.







بدوره، تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع والبلديات العميد احمد ، مجريات انهيار المبنى بعد ظهر إليوم في محلة باب التبانة في ، وتلقى تباعاً التقارير عن عملية رفع الأنقاض وانقاذ من كان في المبنى.



وطلب الرئيس عون من الأجهزة الاسعافية الاستنفار للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وتأمين الإيواء لسكان المبنى، والمباني المجاورة التي أخليت تحسباً لاي طارىء.

الرئيس سلام

من جانبه، أوعز رئيس الحكومة نواف سلام للأمين العام للهيئة للإغاثة، العميد بسام نابلسي، الذي كان برفقته في الجنوب، بقطع زيارته والتوجّه فورًا نحو طرابلس لتنسيق جهود الإغاثة.





وزير الداخلية



أيضًا، طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بشكل فوري، من للدفاع المدني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إعطاء التوجيهات العاجلة لفرقهما الميدانية للتوجّه فورًا إلى موقع المبنى المنهار في منطقة التبانة في طرابلس، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.



كما شدّد الوزير الحجار على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية لتحديد مصير الأشخاص الموجودين تحت الركام، واتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين في محيط موقع المبنى المنهار.





