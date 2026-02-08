محفوض: قوة لبنان في بناء دولة عادلة تحمي الجميع

كتب "حركة التغيير" محفوض عبر "اكس":

"قيمة وفكرة وجوده تقوم على مداميك ثلاث:

أولا : التكاملية المسيحية–الإسلامية–الدرزية، لا كواقع مُدار بالأزمات بل كشراكة تأسيسية تُنتج الدولة وتوازنها.

ثانيا : التعددية والتنوع باعتبارهما مصدر قوة استراتيجية، حيث تتحول الاختلافات إلى طاقة إبداع وصمود؛

ثالثا: الحرية المسؤولة، التي لا تكتمل إلا بسيادة القانون ومؤسسات فاعلة فوق الجميع.

لبنان ليس تسوية مؤقتة ولا ساحة صراع بالوكالة، بل صيغة وطنية مكتملة تقوم على توازن دقيق بين الهوية والانفتاح، وبين الخصوصية والإطار الوطني المشترك . قوة لبنان في قدرته على تحويل تعدده إلى وحدة قرار، وعلى بناء تحمي الجميع دون استثناء.

مستقبل لبنان لا يُبنى بالخوف ولا بالانعزال، بل بثقة راسخة بمشروعه الوطني: دولة قوية..مجتمع حر..وشراكة أصيلة تصنع الاستقرار والازدها" .