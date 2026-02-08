تحديات قضاء الكورة بين عبد المسيح وسفير قطر

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "تشرفت بلقاء الشيخ بن فيصل ، قطر في ، في حرم السفارة ببيروت. جرى خلال اللقاء استعراض لمجمل التطورات والأحداث على الساحة والإقليمية. كما انتهزت هذه الفرصة من أجل تقديم الشكر لسعادته وقيادة وشعبها على كل العطاءات والمساعدات التي قدموها للشعب اللبناني ومؤسساته الشرعية خلال السنوات الماضية، وآخرها الهبة الأخيرة التي شملت عدة قطاعات مهمة تخطت النصف مليار دولار. وقد كان للكورة وأهلها نصيب وفير في هذه الزيارة، حيث أطلعتُ السفير على أبرز التحديات المحلية التي يعاني منها والقاطنون فيه".