تحديات قضاء الكورة بين عبد المسيح وسفير قطر

Lebanon 24
08-02-2026 | 09:11
تحديات قضاء الكورة بين عبد المسيح وسفير قطر
تحديات قضاء الكورة بين عبد المسيح وسفير قطر photos 0
 كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "تشرفت بلقاء سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، سفير دولة قطر في لبنان، في حرم السفارة ببيروت. جرى خلال اللقاء استعراض لمجمل التطورات والأحداث على الساحة اللبنانية والإقليمية. كما انتهزت هذه الفرصة من أجل تقديم الشكر لسعادته وقيادة دولة قطر وشعبها على كل العطاءات والمساعدات التي قدموها للشعب اللبناني ومؤسساته الشرعية خلال السنوات الماضية، وآخرها الهبة الأخيرة التي شملت عدة قطاعات مهمة تخطت النصف مليار دولار. وقد كان للكورة وأهلها نصيب وفير في هذه الزيارة، حيث أطلعتُ السفير على أبرز التحديات المحلية التي يعاني منها القضاء والقاطنون فيه". 

 

