خلف: زيارة سلام إلى الجنوب تأكيد على بسط الشرعية وتكريس حضور الدولة على كامل أراضيها

شدد النائب ، في خلال الجولة التي رافق فيها إلى الجنوب، على أن الزيارة "تشكل موقفا وطنيا واضحا في رفض ، وتأكيدا على بسط الشرعية وتكريس حضور كامل أراضيها، ومواجهة المنطقة العازلة، والالتزام بالشرعية الدولية".

واعتبر أن "الدولة ملتزمة بأبنائها، وبضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم بكرامة، باعتبار أن هذا الحق غير قابل للمساومة، ومسؤولية وطنية جامعة". وأضاف أن هذه الجولة "تحمل رسالة واضحة إلى حول جدية الحكومة في التزامها بالبيان الوزاري، وفي نيتها ترجمة تعهداتها أفعالا على الأرض".

ورأى أن " بحاجة إلى خطة وطنية تشاركية، تتشارك فيها الدولة مع القوى الحية التطوعية الفاعلة بما فيها النقابات والمؤسسات ومنظمات والجامعات لاستنهاض عملية الإعمار لحين توفر المساعدات الدولية اللازمة".

وختم خلف مؤكدا أن "الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، ولا يمكن التفريط بأي شبر من أرضه"، وأن " ووحدة أراضيها تشكلان الثابتة الوطنية التي لا حياد عنها".