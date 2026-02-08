خلف: زيارة سلام إلى الجنوب تأكيد على بسط الشرعية وتكريس حضور الدولة على كامل أراضيها

شدد النائب ملحم خلف، في خلال الجولة التي رافق فيها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى الجنوب، على أن الزيارة "تشكل موقفا وطنيا واضحا في رفض الاحتلال، وتأكيدا على بسط الشرعية وتكريس حضور الدولة على كامل أراضيها، ومواجهة المنطقة العازلة، والالتزام بالشرعية الدولية".
واعتبر أن "الدولة ملتزمة بأبنائها، وبضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم بكرامة، باعتبار أن هذا الحق غير قابل للمساومة، ومسؤولية وطنية جامعة". وأضاف أن هذه الجولة "تحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي حول جدية الحكومة في التزامها بالبيان الوزاري، وفي نيتها ترجمة تعهداتها أفعالا على الأرض".
ورأى أن "لبنان بحاجة إلى خطة وطنية تشاركية، تتشارك فيها الدولة مع القوى الحية التطوعية الفاعلة بما فيها النقابات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والجامعات لاستنهاض عملية الإعمار لحين توفر المساعدات الدولية اللازمة".
وختم خلف مؤكدا أن "الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، ولا يمكن التفريط بأي شبر من أرضه"، وأن "سيادة الدولة ووحدة أراضيها تشكلان الثابتة الوطنية التي لا حياد عنها".