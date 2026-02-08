تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خلف: زيارة سلام إلى الجنوب تأكيد على بسط الشرعية وتكريس حضور الدولة على كامل أراضيها

Lebanon 24
08-02-2026 | 09:20
A-
A+
خلف: زيارة سلام إلى الجنوب تأكيد على بسط الشرعية وتكريس حضور الدولة على كامل أراضيها
خلف: زيارة سلام إلى الجنوب تأكيد على بسط الشرعية وتكريس حضور الدولة على كامل أراضيها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 شدد النائب ملحم خلف، في خلال الجولة التي رافق فيها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى الجنوب، على أن الزيارة "تشكل موقفا وطنيا واضحا في رفض الاحتلال، وتأكيدا على بسط الشرعية وتكريس حضور الدولة على كامل أراضيها، ومواجهة المنطقة العازلة، والالتزام بالشرعية الدولية".

واعتبر أن "الدولة ملتزمة بأبنائها، وبضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم بكرامة، باعتبار أن هذا الحق غير قابل للمساومة، ومسؤولية وطنية جامعة". وأضاف أن هذه الجولة "تحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي حول جدية الحكومة في التزامها بالبيان الوزاري، وفي نيتها ترجمة تعهداتها أفعالا على الأرض".

ورأى أن "لبنان بحاجة إلى خطة وطنية تشاركية، تتشارك فيها الدولة مع القوى الحية التطوعية الفاعلة بما فيها النقابات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والجامعات لاستنهاض عملية الإعمار لحين توفر المساعدات الدولية اللازمة".

وختم خلف مؤكدا أن "الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، ولا يمكن التفريط بأي شبر من أرضه"، وأن "سيادة الدولة ووحدة أراضيها تشكلان الثابتة الوطنية التي لا حياد عنها".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: نؤكد على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ومؤسساتها الشرعية
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص: من المفترض أن يعلن قائد الجيش إنتهاء المرحلة الأولى من الخطة في الجلسة المقبلة في 8 الحالي ومصلحة الدولة اللبنانية بسط سلطتها على كامل أراضيها (LBCI)
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: باتت الدولة تملك سيطرة كاملة على منطقة جنوب الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع للمبعوث الأميركي: نؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الشرعية الدولية

المجتمع المدني

المجتمع الدولي

مجلس الوزراء

سيادة الدولة

الدولة على

نواف سلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:09 | 2026-02-08
Lebanon24
16:02 | 2026-02-08
Lebanon24
15:28 | 2026-02-08
Lebanon24
15:07 | 2026-02-08
Lebanon24
14:59 | 2026-02-08
Lebanon24
14:27 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24