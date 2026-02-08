تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

بعد ادراج الكويت 8 مستشفيات لبنانية على قائمة الارهاب...وزارة الصحة تعلّق

Lebanon 24
08-02-2026 | 09:24
بعد ادراج الكويت 8 مستشفيات لبنانية على قائمة الارهاب...وزارة الصحة تعلّق
بعد ادراج الكويت 8 مستشفيات لبنانية على قائمة الارهاب...وزارة الصحة تعلّق photos 0
صدر عن وزارة الصحة العامة البيان الآتي:

"تلقت وزارة الصحة العامة بكثير من الاستغراب البيان الصادر عن دولة الكويت الشقيقة في شأن إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية للإرهاب، في وقت لم تتلق وزارة الصحة العامة أي مراجعة أو إبلاغ من أي جهة كويتية حول هذا الأمر.

كما تؤكد الوزارة تفاجؤها بهذا التصنيف الذي يعتبر سابقة لا تتناسب مع الأسلوب الذي درجت دولة الكويت الشقيقة على اعتماده، والذي يتسم عادة بالأخوة والدبلوماسية والمحاولات الدؤوبة لتقريب وجهات النظر، علما بأن للكويت مشاريع مشتركة متعددة مع الوزارة في مجال الصحة، وقد كانت من أبرز الدول التي وقفت إلى جانب النظام الصحي في الأزمات المتتالية التي مر بها لبنان".

اضاف البيان: "إن المستشفيات التي أشار إليها البيان هي مستشفيات مسجلة في نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان وتقوم بدورها في تقديم العلاجات والخدمات الصحية لكل اللبنانيين من دون استثناء، وهي جزء أساسي من النظام الصحي اللبناني الذي يكابد باللحم الحي ليحقق الاستمرارية ولا يتلكأ عن مهماته الصحية والإنسانية" .

وختم البيان: "إن وزارة الصحة العامة ستقوم بالاتصالات اللازمة للاستيضاح من الجهات المعنية حول خلفية القرار الصادر وعرض الوقائع الصحيحة منعا للالتباسات وحمايةً للنظام الصحي اللبناني" . 

 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

Lebanon24
16:09 | 2026-02-08
Lebanon24
16:02 | 2026-02-08
Lebanon24
15:28 | 2026-02-08
Lebanon24
15:07 | 2026-02-08
Lebanon24
14:59 | 2026-02-08
Lebanon24
14:27 | 2026-02-08
