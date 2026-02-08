الجيش يعلن عن تمارين تدريبية في هذه المناطق

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي: "ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:

- ابتداءً من 9 /2 /2026 ولغاية 20 /2 /2026 ضمنًا، من الساعة 9.00 حتى الساعة 18.00 من كل يوم، في منطقة عيون السيمان- كسروان.

- ابتداءً من 9 /2 /2026 ولغاية 12 /3 /2026 ضمنًا، نهارية وليلية في منطقة – .

- بتواريخ 9 و20 و27 /2 /2026 من الساعة 8.00 حتى الساعة 14.00 في منطقة العاقورة – .

تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة. لذا تدعو إلى عدم الاقتراب من بقع التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".