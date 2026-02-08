بشكل فوري.. هذا ما طلبه وزير الداخلية بعد انهيار مبنى في طرابلس

طلب والبلديات ، بشكل فوري، من والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إعطاء التوجيهات العاجلة لفرقهما الميدانية للتوجّه فورًا إلى موقع المبنى المنهار في منطقة في ، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.



كما شدّد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية لتحديد مصير الأشخاص الموجودين تحت الركام، واتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين في محيط موقع المبنى المنهار.

Advertisement