Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

ميقاتي يطالب باجراءات محددة ازاء تكرار سقوط المباني في طرابلس

Lebanon 24
08-02-2026 | 10:39
ميقاتي يطالب باجراءات محددة ازاء تكرار سقوط المباني في طرابلس
ميقاتي يطالب باجراءات محددة ازاء تكرار سقوط المباني في طرابلس photos 0
صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي، البيان الاتي: "ازاء استمرار حوادث سقوط المباني في طرابلس،فلا كلام يعبر عن الحزن والاسى لما يحصل وعن التعاطف مع الضحايا. ولكنني اجدد المطالبة باستكمال الاجراءات التي كنا باشرناها في الحكومة السابقة لجهة تكليف بلدية طرابلس، التي تملك الاحصاءات الكاملة حول واقع المباني، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلدية، بالزام اصحاب هذه البنايات بترميمها وتدعيمها في اسرع وقت، واذا تعذر ذلك لاسباب مادية، على الدولة  رصد مبالغ من الخزينة العامة لتدعيمها ووضع اشارات على العقارات لمصلحة البلدية لمنع التصرف بها من قبل المالكين، اضافة الى تأمين اماكن ايواء مؤقتة لسكان هذه المباني طوال فترة الترميم". 


ختم البيان: "ان هذه الاجراءات وسواها من التدابير باتت اكثر من طارئة لاننا وصلنا الى مرحلة باتت تتطلب معالجة جذرية لمنع سقوط المزيد من الضحايا.نعبر عن تعاطفنا مع الضحايا وذويهم، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل". 
باسيل: سقوط المباني في طرابلس هو نتيجة إهمال وسلطة غائبة
كرامي: انهيار "القبة" ليس مفاجأة و600 مبنى آيل للسقوط في طرابلس
برو: لإجراء مسح شامل لمنع تكرار حصول كوارث ومآسٍ مماثلة في طرابلس
رئيس بلدية طرابلس: 6 قتلى و7 جرحى وعدد من المفقودين ونعلن أن مدينة طرابلس منكوبة في موضوع الأبنية الآيلة للسقوط وآلاف المباني مهددة بسبب الإهمال
