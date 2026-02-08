بعد انهيار مبنى في التبانة...عون يطلب استنفارًا إسعافيًا وتأمين إيواء المتضررين

تابع رئيس الجمهورية مع والبلديات العميد ، مجريات انهيار المبنى بعد ظهر إليوم في محلة في ، وتلقى تباعاً التقارير عن عملية رفع الأنقاض وانقاذ من كان في المبنى.



وطلب من الأجهزة الاسعافية الاستنفار للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وتأمين الإيواء لسكان المبنى، والمباني المجاورة التي أخليت تحسباً لاي طارىء.

