بعد انهيار مبنى طرابلس.. باسيل: ما يحصل جريمة صامتة

كتب رئيس عبر حسابه على منصّة "أكس":



"انهيار مبنى جديد في طرابلس… والنتيجة قتلى وجرحى وضحايا إهمال. ما يحصل جريمة صامتة اسمها دولة غائبة وسلطات لا تتحرّك إلا بعد الفاجعة. حماية الناس تبدأ بفحص الأبنية ومحاسبة المسؤولين، لا ببيانات التعزية".

