Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

شحّ الأمطار والاعتداءات يثقلان قطاع النحل… ونقابة البقاع تتحرّك

Lebanon 24
08-02-2026 | 11:10
شحّ الأمطار والاعتداءات يثقلان قطاع النحل… ونقابة البقاع تتحرّك
شحّ الأمطار والاعتداءات يثقلان قطاع النحل… ونقابة البقاع تتحرّك photos 0
عقدت الهيئة التنفيذية لنقابة نحالي البقاع اجتماعًا بحث في شؤون القطاع والتحديات الراهنة، استهله رئيس النقابة محمد العوطة، مشيرا إلى أنه "تم التأكيد خلال اللقاء الذي جرى مع رئيسة دائرة التعاون في مصلحة  الزراعه في بعلبك الهرمل دعاء بوداني، على أهمية التعاون المشترك ودور الإرشاد الزراعي في دعم مربي النحل وحماية الإنتاج المحلي". 

وقال: "كما وضعنا رئيس دائرة الثروة الحيوانية الدكتور موسى صلح في أجواء الصعوبات التي يمر به قطاع النحل، "خصوصا بعد شح الأمطار خلال العامين الماضيين، والاعتداءات الصهيونية، وتم التوافق على استمرار التواصل لأجل تنمية هذا القطاع ومساعدة مربي النحل".

وقدّم مسؤول العلاقات في النقابة حيدر العاشق مداخلة حول "أدوية علاج حشرة الفاروا، وضرورة العمل لتوحيد موعد العلاج في مختلف مناطق البقاع، لما لذلك من أثر إيجابي للحد من انتشار الإصابة".

وبناء عليه، تقرر اعتماد فترة علاج موحدة لمدة اسبوعين اعتبارا من 15 شباط الحالي". (الوكالة الوطنية)
