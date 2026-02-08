شحّ الأمطار والاعتداءات يثقلان قطاع النحل… ونقابة البقاع تتحرّك

عقدت الهيئة التنفيذية لنقابة نحالي اجتماعًا بحث في شؤون القطاع والتحديات الراهنة، استهله رئيس النقابة محمد العوطة، مشيرا إلى أنه "تم التأكيد خلال اللقاء الذي جرى مع رئيسة دائرة التعاون في مصلحة الزراعه في دعاء بوداني، على أهمية التعاون المشترك ودور الإرشاد الزراعي في دعم مربي النحل وحماية الإنتاج المحلي".



وقال: "كما وضعنا الحيوانية الدكتور موسى صلح في أجواء الصعوبات التي يمر به قطاع النحل، "خصوصا بعد شح الأمطار خلال العامين الماضيين، والاعتداءات ، وتم التوافق على استمرار التواصل لأجل تنمية هذا القطاع ومساعدة مربي النحل".



وقدّم مسؤول العلاقات في النقابة العاشق مداخلة حول "أدوية علاج حشرة الفاروا، وضرورة العمل لتوحيد موعد العلاج في مختلف مناطق البقاع، لما لذلك من أثر إيجابي للحد من انتشار الإصابة".



وبناء عليه، تقرر اعتماد فترة علاج موحدة لمدة اسبوعين اعتبارا من 15 شباط الحالي". (الوكالة الوطنية)

