عملية رفع الانقاض مستمرة.. والقوى الامنية تستعين بالكلاب البوليصية

تتواصل عملية رفع الانقاض من من المبنيين اللذين سقطا في مدينة . وأفادت معلومات " ٢٤" بأن فرق الإنقاذ استعانت بكلاب بوليسية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في إطار مواصلة عمليات التفتيش والبحث في المكان.وتتواصل الجهود وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما يترقّب الأهالي أي معطيات جديدة حول مصير المفقودين.