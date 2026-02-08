في ابلح.. قتل بطلق ناري

قتل الشاب ج.ع من سكان بلدة بعد اصابته بطلق ناري في كتفه في احدى بلدات ، وقد تم نقله إلى للمعالجة حيث خضع لعملية جراحية، الا انه ما لبث ان فارق الحياة بحسب ما افادت مندوبة " ".