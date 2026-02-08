فوج إطفاء بيروت يشارك في عمليات الإنقاذ في طرابلس

أفادت في أنه وبتوجيهات من محافظ مدينة القاضي ، وعلى إثر انهيار أحد المباني في مدينة ، توجّهت فورًا فرقة متخصصة من فوج إطفاء مدينة بيروت إلى عاصمة للمشاركة في أعمال رفع الأنقاض وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، استجابةً للحاجة الإنسانية والطارئة الناتجة عن هذا الحادث المؤسف.



وقد كلّف المحافظ عبود قيادة فوج الإطفاء بإرسال فريق من عناصر الإطفاء والإنقاذ المجهّزين بالمعدات والآليات اللازمة، للمساهمة إلى جانب الجهات المعنية والإدارات المحلية في طرابلس، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لفرق الإنقاذ العاملة في موقع الانهيار.



وشدّد المحافظ عبود على وضع كامل إمكانيات بلدية بيروت بتصرّف بلدية طرابلس، تأكيدًا على روح التضامن والتعاون بين المحافظات في المدن في مواجهة الحالات الطارئة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الجهوزية والاستجابة السريعة للكوارث، والتأكيد على الدور الوطني للأجهزة المختصة في حماية الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب المواطنين في مختلف المناطق المتضرّرة.

Advertisement