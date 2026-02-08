تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أمن الدولة يتحرّك بقوة ويزيل التعدّي على شبكة كهرباء زحلة

Lebanon 24
08-02-2026 | 11:49
أمن الدولة يتحرّك بقوة ويزيل التعدّي على شبكة كهرباء زحلة
أمن الدولة يتحرّك بقوة ويزيل التعدّي على شبكة كهرباء زحلة photos 0
صدر بيان عن المديرية العامة لأمن الدولة، جاء فيه "بتاريخ 7/2/2026، وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، نفّذت المديرية العامة لأمن الدولة – البقاع عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة، والتي كانت تتم عبر الاستفادة غير القانونية من التيار الكهربائي والتوصيلات غير الشرعية".
واضاف البيان "أدت العملية، التي جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مستمرة، إلى توقيف عدد من المتورطين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للتوصل إلى توقيف جميع المعتدين والمتسببين بهذه المخالفات".
في الختام، اكدت المديرية العامة لأمن الدولة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المال العام وضمان استقرار شبكة الكهرباء، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الخدمات الكهربائية للمواطنين". 
 
انهيار شبكة كهرباء لبنان للمرة السادسة في أقل من شهر… ومعمل دير عمار لا يزال خارج الخدمة
توقيف بائع ورد في زحلة يروّج المخدرات وتفكيك شبكة مرتبطة به!
السفير الأميركي يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
كهرباء لبنان تستكمل حملتها في نزع التعديات...وهذه ابرز المناطق المخالفة
