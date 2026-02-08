أمن الدولة يتحرّك بقوة ويزيل التعدّي على شبكة كهرباء زحلة

صدر بيان عن ، جاء فيه "بتاريخ 7/2/2026، وبناءً على إشارة الاستئنافية في ، نفّذت لأمن الدولة – البقاع عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق ، والتي كانت تتم عبر الاستفادة غير القانونية من الكهربائي والتوصيلات غير الشرعية".واضاف البيان "أدت العملية، التي جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مستمرة، إلى توقيف عدد من المتورطين، فيما تواصل تحقيقاتها للتوصل إلى توقيف جميع المعتدين والمتسببين بهذه المخالفات".في الختام، اكدت المديرية العامة لأمن الدولة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المال العام وضمان استقرار شبكة الكهرباء، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الخدمات الكهربائية للمواطنين".