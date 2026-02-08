طوني فرنجيه معزياً أهالي الضحايا في طرابلس: على الدولة الحفاظ على حياة الناس وكرامتهم

تعليقاً على انهيار مبنى سكني مأهول في منطقة في توجه النّائب بالتّعزية من كل أهالي الضحايا معتبراً أنهم " الإهمال"، كما تمنّى الشفاء العاجل للجرحى.



وفي مداخلة عبر "الجديد"، أكّد أنّنا "جاهزون ونفتح بيوتنا في لكل أهلنا المتضرّرين في طرابلس".



وإذ طالب الدولة بالحفاظ على حياة الناس وكرامتهم، قال: لا تعليق أمام هذا الحادث في طرابلس. تراكمات الإهمال لسنوات بحق أهالي طرابلس وكل مناطق الأطراف نعيش نتائجها اليوم".

