لبنان
فريق جديد من الصليب الاحمر يصل الى طرابلس
Lebanon 24
08-02-2026
|
12:15
photos
وصل فريق
الصليب الأحمر
اللبناني المتخصص في البحث والانقاذ المدعم بالاجهزة الحديثة والكاميرات من اجل المشاركة في عمليات الانقاذ من تحت الانقاض الى جانب الفرق التي بلغ عددها ١٤ سيارة اسعاف و المتواجدة في موقع المبنى المنهار في
التبانة
-
طرابلس
.
