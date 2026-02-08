تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حنين السيد: فرق الوزارة حاضرة لمساندة العائلات المتضررة في طرابلس

Lebanon 24
08-02-2026 | 12:15
حنين السيد: فرق الوزارة حاضرة لمساندة العائلات المتضررة في طرابلس
حنين السيد: فرق الوزارة حاضرة لمساندة العائلات المتضررة في طرابلس photos 0
كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر منصة "اكس": "ما حصل اليوم في طرابلس موجع ومقلق، ويذكّر بحجم الهشاشة التي تعيشها عائلات كثيرة في المدينة. قلوبنا مع العائلات المنكوبة ومع أهالي الضحايا في هذا اليوم الأليم". 

أضافت: "فرق وزارة الشؤون الاجتماعية كانت ولا تزال حاضرة في طرابلس، وستبقى إلى جانب الأهالي لمساندتهم والوقوف معهم في مواجهة هذه الكارثة المؤلمة. طرابلس تستحق أن تكون سلامة الناس فيها أولوية دائمة، لا مجرّد استجابة بعد كل فاجعة".
وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون

حنين السيد

طرابلس

الكار

