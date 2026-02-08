حنين السيد: فرق الوزارة حاضرة لمساندة العائلات المتضررة في طرابلس

كتبت وزيرة عبر منصة "اكس": "ما حصل اليوم في موجع ومقلق، ويذكّر بحجم الهشاشة التي تعيشها عائلات كثيرة في المدينة. قلوبنا مع العائلات المنكوبة ومع أهالي الضحايا في هذا اليوم الأليم".



أضافت: "فرق كانت ولا تزال حاضرة في طرابلس، وستبقى إلى جانب الأهالي لمساندتهم والوقوف معهم في مواجهة هذه الكارثة المؤلمة. طرابلس تستحق أن تكون سلامة الناس فيها أولوية دائمة، لا مجرّد استجابة بعد كل فاجعة".

