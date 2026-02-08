تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد كارثة انهيار المبنى.. بلدية طرابلس: نضع استقالتنا بتصرف وزير الداخلية

Lebanon 24
08-02-2026 | 13:04
بعد كارثة انهيار المبنى.. بلدية طرابلس: نضع استقالتنا بتصرف وزير الداخلية
تقدم مجلس بلدية طرابلس بالتعازي من اهالي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
وقالت في بيان: "منذ اليوم الأول، وأمام هول الكارثة التي أصابت مدينتنا وأهلنا، لم نتقاعس يومًا عن تسخير كل طاقاتنا وفرقنا لمحاولة احتواء حجم هذه الأزمة التي تعصف بمدينتنا. وقد تحمّلنا مسؤولياتنا كاملة، بل وأكثر مما يفرضه دورنا، الا ان حجم  المسؤولية الموروثة منذ سنوات قديمة يفوق قدرات البلدية وإمكاناتها، و اليوم نعيد مطالبة الحكومة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها الكاملة. وبدورنا كمجلس بلدي لم ولن نتخلّى عن مسؤولياتنا".
 وأضافت: "كنا قد وضعنا الحكومة اللبنانية امام مسؤولياتها، الا أنّنا وللأسف لم نلقَ آذانًا صاغية، واقتصرت التعاطيات على وعود لم يعد الوقت يحتملها، وعليه، نضع اليوم استقالتنا الجماعية بتصرّف وزير الداخلية، ليس تهرّبًا من المسؤولية، بل لوضع الحكومة وأجهزتها أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الوضع الخطير."
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية طرابلس: إستقالة المجلس البلدي باتت بتصرف وزير الداخلية
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين استنكرت كارثة انهيار المبنى في طرابلس: لإجراءات فوريّة وجديّة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل فوري.. هذا ما طلبه وزير الداخلية بعد انهيار مبنى في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
توجيهات من وزير الصحة بشأن المصابين جراء انهيار المبنى في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24

