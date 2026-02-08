بعد كارثة انهيار المبنى.. بلدية طرابلس: نضع استقالتنا بتصرف وزير الداخلية

تقدم بالتعازي من اهالي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وقالت في بيان: "منذ اليوم الأول، وأمام هول الكارثة التي أصابت مدينتنا وأهلنا، لم نتقاعس يومًا عن تسخير كل طاقاتنا وفرقنا لمحاولة احتواء حجم هذه الأزمة التي تعصف بمدينتنا. وقد تحمّلنا مسؤولياتنا كاملة، بل وأكثر مما يفرضه دورنا، الا ان حجم المسؤولية الموروثة منذ سنوات قديمة يفوق قدرات البلدية وإمكاناتها، و اليوم نعيد مطالبة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة. وبدورنا كمجلس بلدي لم ولن نتخلّى عن مسؤولياتنا".

وأضافت: "كنا قد وضعنا الحكومة امام مسؤولياتها، الا أنّنا وللأسف لم نلقَ آذانًا صاغية، واقتصرت التعاطيات على وعود لم يعد الوقت يحتملها، وعليه، نضع اليوم استقالتنا الجماعية بتصرّف ، ليس تهرّبًا من المسؤولية، بل لوضع الحكومة وأجهزتها أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الوضع الخطير."



